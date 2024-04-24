Букмекеры оценили шансы Арсенала на титул АПЛ 2023/24 после разгрома Челси

23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу Александра Зинченко и компании.

Букмекеры обновили котировки на главного претендента на титул чемпионата Англии 2023/24.

Фаворитом все также является «Манчестер Сити», на трофей которого можно поставить с коэффициентом 1.71.

На успех «Арсенала» котировки составляют 3.24, а на чемпионство «Ливерпуля» – 5.99.

Нереальными выглядят шансы «Тоттенхэма» и «Астон Вилла» – 5000.

Сейчас первое место в таблице АПЛ 2023/24 занимает «Арсенал» с 77 очками. Вторая позиция у «Ливерпуля» с 74 пунктами, у которого на 1 сыгранный тур меньше (24 апреля подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Эвертоном»). На 3-й строчке располагается «Манчестер Сити». У «горожан» 73 балла, но 2 игры в запасе.

Кто выиграет титул АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров