Букмекеры оценили шансы Арсенала на титул АПЛ 2023/24 после разгрома Челси
Главным фаворитом на триумф в Англии все также является «Манчестер Сити»
23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу Александра Зинченко и компании.
Букмекеры обновили котировки на главного претендента на титул чемпионата Англии 2023/24.
Фаворитом все также является «Манчестер Сити», на трофей которого можно поставить с коэффициентом 1.71.
На успех «Арсенала» котировки составляют 3.24, а на чемпионство «Ливерпуля» – 5.99.
Нереальными выглядят шансы «Тоттенхэма» и «Астон Вилла» – 5000.
Сейчас первое место в таблице АПЛ 2023/24 занимает «Арсенал» с 77 очками. Вторая позиция у «Ливерпуля» с 74 пунктами, у которого на 1 сыгранный тур меньше (24 апреля подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Эвертоном»). На 3-й строчке располагается «Манчестер Сити». У «горожан» 73 балла, но 2 игры в запасе.
Кто выиграет титул АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров
- Манчестер Сити – 1.71
- Арсенал – 3.24
- Ливерпуль – 5.99
- Тоттенхэм – 5000
- Астон Вилла – 5000
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Закарпатский клуб провел внутреннее расследование и сотрудничает с УАФ