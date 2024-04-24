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Англия
24 апреля 2024, 20:41 |
1027
1

Букмекеры оценили шансы Арсенала на титул АПЛ 2023/24 после разгрома Челси

Главным фаворитом на триумф в Англии все также является «Манчестер Сити»

24 апреля 2024, 20:41 |
1027
1
Букмекеры оценили шансы Арсенала на титул АПЛ 2023/24 после разгрома Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу Александра Зинченко и компании.

Букмекеры обновили котировки на главного претендента на титул чемпионата Англии 2023/24.

Фаворитом все также является «Манчестер Сити», на трофей которого можно поставить с коэффициентом 1.71.

На успех «Арсенала» котировки составляют 3.24, а на чемпионство «Ливерпуля» – 5.99.

Нереальными выглядят шансы «Тоттенхэма» и «Астон Вилла» – 5000.

Сейчас первое место в таблице АПЛ 2023/24 занимает «Арсенал» с 77 очками. Вторая позиция у «Ливерпуля» с 74 пунктами, у которого на 1 сыгранный тур меньше (24 апреля подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Эвертоном»). На 3-й строчке располагается «Манчестер Сити». У «горожан» 73 балла, но 2 игры в запасе.

Кто выиграет титул АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров

  1. Манчестер Сити – 1.71
  2. Арсенал – 3.24
  3. Ливерпуль – 5.99
  4. Тоттенхэм – 5000
  5. Астон Вилла – 5000

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Челси Челси Тоттенхэм Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Max-Morlock
Да хоть 15:0. Ничего же не изменилось в гонке за МС.
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