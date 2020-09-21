Украина – Греция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией отборочного поединка 3-го женского Евро

  • 21.09.2020 16:55
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Украина – Греция. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 22 сентября, состоится встреча отборочного раунда чемпионата Европы среди женщин в группе І, в которой сборная Украины принимает национальную команду Греции. Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь», начало в 19:00 по киевскому времени.
 
Обе команды провели в группе по 4 матча. Наши девушки набрали 3 очка, гречанки заработали на балл больше. Так что в случае победы сборная Украины обойдет соперниц и поднимется на 3-е место в турнирной таблице. Отметим, что с командой Греции украинки играли четырежды и всегда побеждали.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Греция.

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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