Во вторник, 22 сентября, состоится встреча отборочного раунда чемпионата Европы среди женщин в группе І, в которой сборная Украины принимает национальную команду Греции. Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь», начало в 19:00 по киевскому времени.



Обе команды провели в группе по 4 матча. Наши девушки набрали 3 очка, гречанки заработали на балл больше. Так что в случае победы сборная Украины обойдет соперниц и поднимется на 3-е место в турнирной таблице. Отметим, что с командой Греции украинки играли четырежды и всегда побеждали.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Греция.