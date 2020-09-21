Джокович обошел Сампраса по количеству недель на вершине рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович завершил еще одну неделю на первой строчку в мировом рейтинге, благодаря чему превзошел результат легендарного американца Пита Сампраса (286).
Впереди по этому показателю только Роджер Федерер, результат которого (310) не выглядит недосягаемым.
Djokovic surpasses Sampras 🤩@DjokerNole is now second for the most weeks at No. 1 in @FedEx ATP Rankings history 👏 pic.twitter.com/SVYXv6rvTc— ATP Tour (@atptour) September 21, 2020
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Источник — ATP Tour
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