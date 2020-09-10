ВИДЕО. Куртуа уже волнуется. Лучшие сейвы Лунина на тренировках Реала

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин на своей странице в Инстаграме опубликовал подборку своих лучших сейвов на тренировках мадридского «Реала»:
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Источник — Instagram
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Та 20 матчів то дуже дуже круто.
В кубку реал грає 6-7 матчів. Вони ж приймають участь з 1/8
Більше 10 матчів при здоровому Куртуа буде дуже великим успіхом але бажаю Луніну стати н1
Та 20 матчів то дуже дуже круто.
В кубку реал грає 6-7 матчів. Вони ж приймають участь з 1/8
Більше 10 матчів при здоровому Куртуа буде дуже великим успіхом але бажаю Луніну стати н1
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