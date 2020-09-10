ВИДЕО. Куртуа уже волнуется. Лучшие сейвы Лунина на тренировках Реала

Украинский голкипер в отличной форме

  • 10.09.2020 10:41
  • 3594 просмотра
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Куртуа уже волнуется. Лучшие сейвы Лунина на тренировках Реала
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин на своей странице в Инстаграме опубликовал подборку своих лучших сейвов на тренировках мадридского «Реала»:

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 10.09.2020 12:07
    0
    ihor7003, 10.09.2020 10:57
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
    Для Луніна відстояти 20 матчів за сезон за Реал то буде дуже круто! Бо Реал за сезон проводить 60-70 матчів взагалі,тож відстояти третину в перший же сезон буде доволі пристойним результатом.Тільки дай Боже Андрію провести цей сезон без трамв і без ляпів і тоді босам Реала доведеться почухатися у визначенні основного воротаря команди.
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 10.09.2020 12:03
    0
    Пятову потрібно дати зрозуміти що його вже підпирають і в збірній і в клубі. Тоді ,можливо він ще рік-два постоїть в воротах на рівні.А так він просто відчуває що незмінний,не дивлячись на всі його ляпи.А Шеві треба вже на матчі Ліги націй ставити Луніна аби набував хлопчина необхідного досвіду для матчів на Евро чи відбору до ЧС.Бо варто уявити собі ситуацію з травмою Пятова і ми маємо перспективного але необстріляного молодого воротаря в основі,який незіграний з захистом від слова зовсім.
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    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 10.09.2020 11:41
    +1
    ihor7003, 10.09.2020 10:57
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
    Хотя би??
    Та 20 матчів то дуже дуже круто.
    В кубку реал грає 6-7 матчів. Вони ж приймають участь з 1/8
    Більше 10 матчів при здоровому Куртуа буде дуже великим успіхом але бажаю Луніну стати н1
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.09.2020 11:31
    +1
    ihor7003, 10.09.2020 10:57
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
    В Реалі це правило, що на кубок ставлять запасного воротаря. Хіба, що травмується.
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    AK_228
    online
      AK_228, 10.09.2020 11:15
    -1
    Trasher311987, 10.09.2020 11:08
    От смеха потому что Лунин опять в запасе на Германию))
    мы не знаем кто выйдет в основе, не параной))
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.09.2020 11:08
    +1
    AK_228, 10.09.2020 11:05
    Пятов плачет... у него такой реакции нет
    От смеха потому что Лунин опять в запасе на Германию))
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    AK_228
    online
      AK_228, 10.09.2020 11:05
    +2
    Пятов плачет... у него такой реакции нет
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.09.2020 11:00
    -1
    Зизу думаю оценит
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:57
    +1
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
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    AK_228
    online
      AK_228, 10.09.2020 11:05
    +2
    Пятов плачет... у него такой реакции нет
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    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 10.09.2020 11:41
    +1
    ihor7003, 10.09.2020 10:57
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
    Хотя би??
    Та 20 матчів то дуже дуже круто.
    В кубку реал грає 6-7 матчів. Вони ж приймають участь з 1/8
    Більше 10 матчів при здоровому Куртуа буде дуже великим успіхом але бажаю Луніну стати н1
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.09.2020 11:31
    +1
    ihor7003, 10.09.2020 10:57
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
    В Реалі це правило, що на кубок ставлять запасного воротаря. Хіба, що травмується.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.09.2020 11:08
    +1
    AK_228, 10.09.2020 11:05
    Пятов плачет... у него такой реакции нет
    От смеха потому что Лунин опять в запасе на Германию))
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:57
    +1
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 10.09.2020 12:07
    0
    ihor7003, 10.09.2020 10:57
    Если за сезон сыграет хотя бы 20 матчей во всех турнирах будет хорошо! Уверен что его точно будут ставить в матчах кубка Испании!!!
    Для Луніна відстояти 20 матчів за сезон за Реал то буде дуже круто! Бо Реал за сезон проводить 60-70 матчів взагалі,тож відстояти третину в перший же сезон буде доволі пристойним результатом.Тільки дай Боже Андрію провести цей сезон без трамв і без ляпів і тоді босам Реала доведеться почухатися у визначенні основного воротаря команди.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 10.09.2020 12:03
    0
    Пятову потрібно дати зрозуміти що його вже підпирають і в збірній і в клубі. Тоді ,можливо він ще рік-два постоїть в воротах на рівні.А так він просто відчуває що незмінний,не дивлячись на всі його ляпи.А Шеві треба вже на матчі Ліги націй ставити Луніна аби набував хлопчина необхідного досвіду для матчів на Евро чи відбору до ЧС.Бо варто уявити собі ситуацію з травмою Пятова і ми маємо перспективного але необстріляного молодого воротаря в основі,який незіграний з захистом від слова зовсім.
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