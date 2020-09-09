ВИДЕО. Лунин провел первую тренировку в Реале после возвращения из сборной

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин приступил к тренировкам с первой командой «Реала» после возвращения из расположения сборной Украины.
Первый матч в чемпионате «сливочные» проведут 20 сентября на выезде против «Реала Сосьедада», это будет второй тур. Напомним, стартовую игру Ла-лиги с «Хетафе» (13 сентября) мадридцы пропустят из-за августовского участия в Лиге чемпионов-2019/2020.
Ранее сборная Украины уступила Испании (0:4), матч проходил в Мадриде.
Напомним, во второй части прошлого сезона Лунин защищал цвета «Овьедо», который выступал в Сегунде.
⚡ ¡Esto no para! ⚡— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 8, 2020
⚽ ¡Así fue nuestro martes en #RMCity! 🌱#HalaMadrid pic.twitter.com/9yDyjfW7qh
Источник — ФК Реал Мадрид
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