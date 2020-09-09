ВИДЕО. Лунин провел первую тренировку в Реале после возвращения из сборной

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин приступил к тренировкам с первой командой «Реала» после возвращения из расположения сборной Украины.



Первый матч в чемпионате «сливочные» проведут 20 сентября на выезде против «Реала Сосьедада», это будет второй тур. Напомним, стартовую игру Ла-лиги с «Хетафе» (13 сентября) мадридцы пропустят из-за августовского участия в Лиге чемпионов-2019/2020.

Ранее сборная Украины уступила Испании (0:4), матч проходил в Мадриде.



Напомним, во второй части прошлого сезона Лунин защищал цвета «Овьедо», который выступал в Сегунде.