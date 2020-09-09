ВИДЕО. Лунин провел первую тренировку в Реале после возвращения из сборной

Украинский голкипер готов сражаться за место в воротах одного из самых сильных клубов мира

  • 09.09.2020 10:20
  • 702 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Лунин провел первую тренировку в Реале после возвращения из сборной
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин приступил к тренировкам с первой командой «Реала» после возвращения из расположения сборной Украины.
 
Первый матч в чемпионате «сливочные» проведут 20 сентября на выезде против «Реала Сосьедада», это будет второй тур. Напомним, стартовую игру Ла-лиги с «Хетафе» (13 сентября) мадридцы пропустят из-за августовского участия в Лиге чемпионов-2019/2020.

Ранее сборная Украины уступила Испании (0:4), матч проходил в Мадриде.
 
Напомним, во второй части прошлого сезона Лунин защищал цвета «Овьедо», который выступал в Сегунде.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 10:26
    +2
    Красава тянул отлично на тренировке.
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 10:25
    +4
    Приятно видеть Лунина в форме Реала!
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 10:25
    +4
    Приятно видеть Лунина в форме Реала!
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 10:25
    +4
    Приятно видеть Лунина в форме Реала!
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 10:25
    +4
    Приятно видеть Лунина в форме Реала!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 10:26
    +2
    Красава тянул отлично на тренировке.
    Ссылка
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