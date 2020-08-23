ФОТО. Свитолина поздравила украинцев с Днем Государственного флага

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила украинцев с Днем Государственного флага Украины.
«Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины – символом мужества и единства сильного украинского народа», – написала Свитолина в твиттере.
ВИДЕО. Фокус с переодеванием. Как Свитолина готовится к выходным
Вітаю всіх українців із днем прапора! 🇺🇦💙💛— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) August 23, 2020
🇺🇦 Happy National Flag Day of Ukraine! 🇺🇦
🇺🇦 - a symbol of courage and unity of the strong Ukrainian people! pic.twitter.com/zWNvs7S2q4
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.