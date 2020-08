ФОТО. Свитолина поздравила украинцев с Днем Государственного флага

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила украинцев с Днем Государственного флага Украины.

«Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины – символом мужества и единства сильного украинского народа», – написала Свитолина в твиттере.

Вітаю всіх українців із днем прапора! 🇺🇦💙💛

🇺🇦 Happy National Flag Day of Ukraine! 🇺🇦

🇺🇦 - a symbol of courage and unity of the strong Ukrainian people! pic.twitter.com/zWNvs7S2q4