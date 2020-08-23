ФОТО. Свитолина поздравила украинцев с Днем Государственного флага

Для Элины это символ мужества и единства сильного украинского народа

  • 23.08.2020 11:50
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ФОТО. Свитолина поздравила украинцев с Днем Государственного флага
© WTA. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила украинцев с Днем Государственного флага Украины.

«Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины – символом мужества и единства сильного украинского народа», – написала Свитолина в твиттере.

ВИДЕО. Фокус с переодеванием. Как Свитолина готовится к выходным

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Источник — Twitter

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