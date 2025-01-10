«Я мало видела Лейлу». Стародубцева – о стартовом матче на Australian Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева поделилась ожиданиями от стартового матча на Australian Open.

– В первом круге у вас Лейла Фернандес, которая неплохо разогрелась на United Cup и в Аделаиде. Что можете сказать о ее игре и как оцениваете этот жребий для себя?

– На самом деле, все игроки в основной сетке Australian Open непросты. Если они попали сюда, то однозначно играть умеют. Я мало видела Лейлу Фернандес и немного о ней знаю, но мы уже посмотрели несколько ее матчей, готовимся. Она левша и здесь хорошо, что мой тренер тоже левша (смеется).

- Вы готовились к АО вместе с Надеждой Киченок, играющей с Лейлой Фернандес пару в Австралии. Может, Надя уже поделилась лайфхаками, как ее обыграть?

– Да, у Нади серьезная ситуация, она не знает за кого болеть (смеется). На самом деле шучу, конечно, она знает, за кого болеть, просто не может этого делать публично, к сожалению, но она болеет за правильных людей (смеется). Я не спрашивала у Нади секреты об игре Лейлы, думаю, это не очень корректно.

- Последний вопрос о вашей команде: появился ли в ней кто-нибудь новый в 2025 году?

- Здесь со мной фитнес-тренер, который со мной работал во время предсезонки, и мой парень Пирс, который продолжает сотрудничать со мной как тренер по теннису – сказала Юлия.