ВИДЕО. Фокус с переодеванием. Как Свитолина готовится к выходным

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина повторила трюк с переодеванием из повседневной одежды в вечернее платье, который сейчас модный в социальных сетях.



Этот ролик точно должен понравиться Гаэлю Монфису.



«Выжила после еще одной недели тренировок и наконец готова к выходным», – подписала видео Свитолина.

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