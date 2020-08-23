ВИДЕО. Фокус с переодеванием. Как Свитолина готовится к выходным

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина повторила трюк с переодеванием из повседневной одежды в вечернее платье, который сейчас модный в социальных сетях.
Этот ролик точно должен понравиться Гаэлю Монфису.
«Выжила после еще одной недели тренировок и наконец готова к выходным», – подписала видео Свитолина.
ВИДЕО. Метательница кинжалов. Свитолина устроила проверку Монфису
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Источник — Instagram
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