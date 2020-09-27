Наші за кордоном: феєрія Ярмоленка, дебют Філіппова, провал українців Гента

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
|Австрія (Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
|
ЛЄ 3 раунд (24.09) ЛАСК - ДАК - 7:0
|
Ч: 1 (0+0)
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
24 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
Кубок ліги третє коло (24.09) Манчестер Сіті - Борнмут - 2:1
|
Ч: 0 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
9,5 млн євро
|
Вест Хем
| Кубок Ліги 3 раунд (22.09) Вест Хем -Халл Сіті - 5:1
(зіграв весь матч, 2 голи, 2 асисти)
3 тур (27.09) Вест Хем - Вулверхемптон
| Ч: 2 (0+0)
КЛ: 2 (2+3)
В: 4 (2+3)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Андерлехт
|
6 тур (19.09) Ваасланд-Беверен - Андерлехт - 2:4
| Ч: 5 (1+0)
В: 5 (1+0)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,2 млн євро
|
Брюгге
|
6 тур (20.09) Зюльте-Варегем - Брюгге - 0:6
| Ч: 5 (0+2)
В: 5 (0+2)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (24 роки)
9,5 млн євро
|
Гент
|
ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2
| Ч: 5 (0+1)
ЛЧ: 2 (1+0)
В: 7 (1+1)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,4 млн євро
|
Гент
| ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2
(зіграв 53 хв, вилучення - чк)
7 тур (26.09) Гент - Левен - 2:3
(зіграв 52 хв)
| Ч: 5 (0+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,4 млн євро
|
Гент
|
ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2
| Ч: 6 (2+0)
ЛЧ: 1 (0+0)
В: 7 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
800 тис євро
|
Кортрейк
|
6 тур (20.09) Стандард - Кортрейк - 2:1
| Ч: 7 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
|
| 6 тур (20.09) Генк - Мехелен - 3:1
(вийшов на заміну на 67 хв)
7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро
|
Сент-Трюйден
| 6 тур (21.09) Серкль-Брюгге - Сент-Трюйден - 3:0
(не потрапив в заявку на матч)
7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0
(вийшов на заміну на 66 хв)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
|
АЕК
| ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК - 0:1
(зіграв весь матч)
3 тур (27.09) АЕК - Ламія
|
Ч: 1 (0+0)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
|
АЕК
| ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК - 0:1
(вийшов на заміну на 90 хв)
3 тур (27.09) АЕК - Ламія
|
Ч: 0 (0+0)
|
Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
50 тис євро
|
Яніна
| 3 тур (27.09) Аріс - Яніна
1 тур (21.10) Аполлон - Яніна
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро
|
Вайле
| 2 тур (20.09) Вайле - Сеннерйюск - 4:1
(не потрапив в заявку на матч)
3 тур (27.09) Вайле - Копенгаген
|
Ч: 1 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
2,7 млн євро
|
Реал Мадрид
| 2 тур (20.09) Реал Сосьєдад - Реал- 0:0
(провів весь матч в запасі)
3 тур (26.09) Бетіс - Реал - 2:3
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 0
В: 0
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
725 тис євро
|
Альбасете
| 2 тур (20.09) Альбасете - Понферрадіна - 0:2
(зіграв 60 хв)
3 тур (26.09) Фуенлабрада - Альбасете - 1:0
(зіграв весь матч, отримав жк)
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
200 тис євро
|
Спортінг
|
2 тур (20.09) Картахена - Спортінг - 0:1
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
|
Аталанта
| 2 тур (26.09) Торіно - Аталанта - 2:4
(вийшов на заміну на 64 хв)
1 тур (30.09) Лаціо - Аталанта
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
325 тис євро
|
Анортосіс
|
ЛЄ 3 раунд (24.09) Базель - Анортосіс - 3:2
| Ч: 2 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
400 тис євро
|
Пафос
| 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
(зіграв весь матч)
5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос
|
Ч: 4 (-6)
|
Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
|
Пафос
| 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
(зіграв 54 хв)
5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос
|
Ч: 2 (0+0)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
150 тис євро
|
Енозіс
| 4 тур (20.09) Енозіс - АПОЕЛ - 0:2
(зіграв весь матч, отримав жк)
5 тур (25.09) Карміотісса - Енозіс - 2:1
(зіграв весь матч, 1 асист)
| Ч: 5 (0+1)
В: 5 (0+1)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
|
Етнікос
|
4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
|
Ч: 4 (1+0)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
|
Санкт-Паулі
| 1 тур (21.09) Бохум - Санкт-Паулі - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)
2 тур (27.09) Санкт-Паулі - Хайденхайм
| Ч: 0 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
|
Боавішта
| 1 тур (19.09) Насьонал - Боавішта - 3:3
(не потрапив в заявку на матч)
2 тур (26.09) Боавішта - Порту - 0:5
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
|
Раднік
| 8 тур (18.09) Войводіна - Раднік - 2:0
(вийшов на заміну на 46 хв)
9 тур (26.09) Раднік - Рад - 4:2
(вийшов на заміну на 65 хв)
| Ч: 9 (1+1)
В: 9 (1+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
500 тис євро
|
Коньяспор
| Артем Кравець перейшов до Коньяспору 22 вересня
3 тур (27.09) Коньяспор - Бешикташ
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
|
Різеспор
| 2 тур (20.09) Касимпаша - Різеспор - 2:0
(зіграв весь матч)
3 тур (27.09) Різеспор - Аланьяспор
| Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
|
Сівасспор
| 2 тур (20.09) Ерзурумспор - Сівасспор - 1:2
(не потрапив в заявку на матч)
3 тур (27.09) Сівасспор - Анкарагюджю
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
|
Осієк
| 5 тур (20.09) Вараждін - Осієк - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
6 тур (26.09) Осієк - Горіца - 2:1
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
|
Банік
| 4 тур (19.09) Банік - Пардубіце - 3:0
(провів весь матч в запасі)
5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
200 тис євро
|
Динамо Ч.Б.
| 4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
(зіграв весь матч)
6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б
| Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
|
Слован
| ЛЄ 3 раунд (24.09) Стяуа - Слован - 0:2
(зіграв весь матч)
5 тур (27.09) Пардубіце - Слован
| Ч: 4 (0+0)
ЛЄ: 2 (0+0)
В: 6 (0+0)
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Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19
Денис Шаховец, Sport.ua
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НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
автор ДНООООО
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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