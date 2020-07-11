Симона Халеп сыграет на турнире в Палермо

Вторая ракетка мира Симона Халеп подтвердила свое участие в турнире Palermo Ladies Open, который пройдет с 3 по 9 августа. Турнир станет первым в обновленном календаре сезона WTA.

It is now official. @Simona_Halep will participate in the 31st Palermo Ladies Open. Her message👇🏻 #PLO20 pic.twitter.com/Oxx5WWCn88 — Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 11, 2020

Халеп не готова ехать на US Open, который состоится в конце августа в Нью-Йорке из-за опасений по поводу коронавируса. При этом румынка убеждена, что в Палермо будет безопасно.

На турнир Palermo Ladies Open заявлены 10 теннисисток из топ-30, в том числе вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.