Симона Халеп сыграет на турнире в Палермо

Вторая ракетка мира отправится в Италию

  • 11.07.2020 16:04
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Симона Халеп сыграет на турнире в Палермо
© twitter/simona_halep

Вторая ракетка мира Симона Халеп подтвердила свое участие в турнире Palermo Ladies Open, который пройдет с 3 по 9 августа. Турнир станет первым в обновленном календаре сезона WTA. 

Халеп не готова ехать на US Open, который состоится в конце августа в Нью-Йорке из-за опасений по поводу коронавируса. При этом румынка убеждена, что в Палермо будет безопасно.

На турнир Palermo Ladies Open заявлены 10 теннисисток из топ-30, в том числе вторая ракетка Украины Даяна Ястремская

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Источник — Twitter

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