Ястремская выступит в Палермо. Этот турнир будет первым после карантина

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в грунтовом турнире WTA Palermo Ladies Open, который пройдет с 3 по 9 августа. Этот турнир должен стать первым в WTA туре после карантина.

Кроме Ястремской, на турнир заявились еще 8 представительниц топ-30 рейтинга WTA: Арина Соболенко (11), Петра Мартич (15), Елена Рыбакина (17), Маркета Вондроушова (18), Мария Саккари (20), Элизе Мертенс (23), Донна Векич (24) и Екатерина Александрова (27).

Ранее Ястремская заявилась на турнир в WTA в Праге (10-15 августа).