ВИДЕО. Ощущение как спущенные штаны. У Рибери ограбили дом в Италии

Французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери разочарован тем, что его дом в Италии был ограблен, когда он находился с командой на игре в Парме.

В дом ворвались грабители, устроили беспорядок, некоторые вещи пропали. Сумма убытков устанавливается, а француз может покинуть Италию в ближайшее время.

Футболист написал в Instagram: «Этот дом в Италии, стране, где я решил продолжить свою карьеру после стольких прекрасных лет в Мюнхене. Это то, что я обнаружил. Да, моя жена потеряла несколько сумок, ювелирных изделий, но ничего из этого не было важным.

Что меня шокирует, это ощущение, что у меня спущенные штаны. Слава Богу, моя жена и дети были в безопасности в Мюнхене, но как мы можем доверять нашему окружению сегодня? Или чувствовать себя здесь хорошо после того, что случилось?

Мне не нужно гоняться за миллионами, у нас есть все, что нам нужно, но я всегда гоняюсь за мячом, потому что это – моя страсть. Однако, страсть или нет, моя семья на первом месте, и мы примем необходимые решения для своего благополучия»

Franck Ribery's house was robbed while he was playing at the weekend 😱pic.twitter.com/3XdhuNSao8