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Италия
08 октября 2024, 22:11 | Обновлено 08 октября 2024, 23:52
279
0

Стала известна степень повреждения одноклубника Довбика

Стефан Эль-Шаарави имеет проблемы со здоровьем

08 октября 2024, 22:11 | Обновлено 08 октября 2024, 23:52
279
0
Стала известна степень повреждения одноклубника Довбика
ФК Рома. Стефан Эль-Шаарави

«Рома» получила хорошие новости относительно травмы левого вингера Стефана Эль-Шаарави.

Опытный футболист покинул поле в первом тайме воскресного матча Серии А против «Монцы» (1:1) из-за мышечной проблемы.

Были опасения, что у него растяжение икроножной мышцы, из-за чего он мог выбыть из строя на три-четыре недели. Однако Sky Sport Italia сообщает, что сегодняшние обследования показали отсутствие повреждений левой икроножной мышцы.

Остается надеяться, что Эль-Шаарави сможет восстановиться во время перерыва на сборные, и вернуться в строй к важному матчу Серии А с «Интером». Встреча запланирована на 20 октября на Олимпийском стадионе в Риме.

В этом сезоне 32-летний Эль-Шаарави провел шесть матчей за «Рому», отдав одну результативную передачу.

Напомним, что украинский нападающий римской команды Артем Довбик забил мяч в ворота «Монцы».

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Стефан Эль-Шаарави Рома Рим травма Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Павло Павленко Источник: Sky Sport Italia
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