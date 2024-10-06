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Чемпионат Италии
Монца
06.10.2024 19:00 – FT 1 : 1
Рома
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Италия
06 октября 2024, 20:57 | Обновлено 06 октября 2024, 21:25
5298
12

Гол Довбика не помог. Рома потеряла очки в матче против аутсайдера Серии А

6 октября римляне сыграли вничью с Монцей (1:1) в 7-м туре чемпионата Италии

06 октября 2024, 20:57 | Обновлено 06 октября 2024, 21:25
5298
12
Гол Довбика не помог. Рома потеряла очки в матче против аутсайдера Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. На 61-й Довбик поразил ворота соперников.

Для Артема это 3-й гол в текущем сезоне чемпионата Италии в 7 матчах и 4-й за волков во всех турнирах.

В составе хозяев единственный гол на 70-й оформил Дани Мота.

Сейчас Рома располагается на 9-м месте с 10 очками. У Монцы всего 4 пункта и 19-я позиция.

Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Монца – Рома – 1:1

Голы: Дани Мота, 70 – Довбик, 61

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Артем Довбик Монца Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Дани Мота
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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zhyr
Довбику потрібно по штуки 3 забивати, щоб ці донні втримали перемогу. 
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+11
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Стюард #11
Ну шо ж такое опять... Значит надо забивать 2+
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0
Sp-0007043
В цій Ромі немає команди є своя мафія якою керують старички. Їм взагалі тренер не дуже потрібних вони хочуть грати так як звикли і нічого не міняти хоч і старички не можуть бігати як колись і не витримують навантажень як колись. Цей тренер що почав їх ганяти та вимагати грати по своему і він для них чужак щей балканець на якого вони дивляться з висока і як на чужака. Тому цього тренера сьогодні зливали бо хочуть свого Де Россі. Але як прийде Де Россі то зіграють кілька ігор добре і потім знову повернуться у зону комфорта. У цьому болоті застоя старичків Довбик ледь не єдина світла надія але один він не потягне це мафіозне багно.
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-1
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😼
Другий гол Артема не зарахували, помилка головного арбітра матчу, як виявилося офсайду не було
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-1
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30263
Після гри Челсі - Форест, італійська ліга - колгосп. Рома - колись був клуб, зараз - рівень 0. На утримання, коли припекло - побігли, за п'ять хвилин до закінчення. Ані пасу, ані вигадки. 
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-1
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Tower Bridge
Рома всё ниже прячется от Динамо)
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-4
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