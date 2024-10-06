Гол Довбика не помог. Рома потеряла очки в матче против аутсайдера Серии А

6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. На 61-й Довбик поразил ворота соперников.

Для Артема это 3-й гол в текущем сезоне чемпионата Италии в 7 матчах и 4-й за волков во всех турнирах.

В составе хозяев единственный гол на 70-й оформил Дани Мота.

Сейчас Рома располагается на 9-м месте с 10 очками. У Монцы всего 4 пункта и 19-я позиция.

Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Монца – Рома – 1:1

Голы: Дани Мота, 70 – Довбик, 61