6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

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Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

На 61-й минуте украинец открыл счет. Для Артема это 3-й гол в чемпионате Италии в этом сезоне в 7 матчах и 4-й за Рому во всех турнирах!

❗️ ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А