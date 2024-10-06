ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Артем поразил ворота Монцы на 61-й минуте в матче 7-го тура чемпионата Италии
6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
На 61-й минуте украинец открыл счет. Для Артема это 3-й гол в чемпионате Италии в этом сезоне в 7 матчах и 4-й за Рому во всех турнирах!
❗️ ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
GRANDE GOL DI ARTEM DOVBYK! 1-0 PER NOI!— AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2024
DAJE ROMA!#MonzaRoma 0-1 pic.twitter.com/NCFiNgFeGl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Плохой второй тайм не помешал команде Шовковского набрать три очка
Команда Александра Косенко в матче за 3-е место разгромила Францию
А тут писали некоторые, что он только с паса забить может
Серія А 7 матчів - 3 голи
Непогано
Ліга Європи - 1 гол