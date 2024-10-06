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  4. ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Италия
06 октября 2024, 20:25 | Обновлено 06 октября 2024, 20:34
5625
11

ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А

Артем поразил ворота Монцы на 61-й минуте в матче 7-го тура чемпионата Италии

06 октября 2024, 20:25 | Обновлено 06 октября 2024, 20:34
5625
11
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

На 61-й минуте украинец открыл счет. Для Артема это 3-й гол в чемпионате Италии в этом сезоне в 7 матчах и 4-й за Рому во всех турнирах!

❗️ ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А

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Серия A Артем Довбик видео голов и обзор Рома Рим Монца чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Harun Bakircioğlu
Вот это гол!
А тут писали некоторые, что он только с паса забить может
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+10
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Віктор Коробка
Красунчик! Саме такого форварда зараз катастрофічно не вистачає Шахтарю та Динамо.
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+4
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putin khuylo stop the war
молодець! Гарного м'яча поклав
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+3
OKs100
Гол в стиле Месси. 
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+1
Saar
Красава!  Рома теж красава!
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+1
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😼
Артем продовжує потрохи забивати і асистувати
Серія А 7 матчів - 3 голи
 Непогано
Ліга Європи - 1 гол
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0
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