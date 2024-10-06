6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.

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Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Монца – Рома – 1:1

Голы: Дани Мота, 70 – Довбик, 61

Видеообзор матча: