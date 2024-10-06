Италия06 октября 2024, 21:25 |
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Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А 2024/25
06 октября 2024, 21:25 |
7681
3
6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября
Монца – Рома – 1:1
Голы: Дани Мота, 70 – Довбик, 61
Видеообзор матча:
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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