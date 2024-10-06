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Чемпионат Италии
Монца
06.10.2024 19:00 – FT 1 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 октября 2024, 21:25 |
7681
3

Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А 2024/25

06 октября 2024, 21:25 |
7681
3
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.

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Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Монца – Рома – 1:1

Голы: Дани Мота, 70 – Довбик, 61

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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видео голов и обзор Артем Довбик Монца Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Дани Мота
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
Незарахований гол це як пенальті в напівпусті ворота, хоча в ігровій ситуації. Зарахований гол, дійсно "всіх" обійшов, навіть відірвався від захисника перебуваючи на межі офсайду перед тим, але це ж Монца, аутсайдер. І віддав добрий пас на Конe, але півзахисник Роми не захотів ще раз вивести вперед Рому.
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0
antt
Фактично третя команда Мілана. 20 км від центра цього футбольного міста (а населення самої Монци на рівні Ужгорода). Хоча у мене асоціації Монци в принципі лише із Формулою-1.
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0
adidas777
Монця 
Спирт уа - трясця
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0
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