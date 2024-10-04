В воскресенье, 6 октября, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Монца» и «Рома».

Игра пройдет в Монце на стадионе «Бриантео».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А