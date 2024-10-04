Италия04 октября 2024, 12:37 |
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Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 октября поединок 7-го тура итальянской Серии А
04 октября 2024, 12:37 |
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В воскресенье, 6 октября, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Монца» и «Рома».
Игра пройдет в Монце на стадионе «Бриантео».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монца – РомаСмотреть трансляцию
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