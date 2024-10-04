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Италия
04 октября 2024, 12:37 |
72
0

Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 октября поединок 7-го тура итальянской Серии А

04 октября 2024, 12:37 |
72
0
Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Монца» и «Рома».

Игра пройдет в Монце на стадионе «Бриантео».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Монца – Рома
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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