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Чемпионат Италии
Фиорентина
06.10.2024 21:45 – FT 2 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 октября 2024, 08:08 |
1397
0

Фиорентина – Милан – 2:1. Как Де Хеа два пенальти отбил. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А 2024/25

07 октября 2024, 08:08 |
1397
0
Фиорентина – Милан – 2:1. Как Де Хеа два пенальти отбил. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

6 октября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Милан.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу фиалок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голкипер хозяев Давид Де Хеа отразил 2 пенальти за игру. Один 11-метровый парировал и кипер Милана Майк Меньян.

Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Фиорентина – Милан – 2:1

Голы: Адли, 35, Гудмундссон, 73 – Пулишич, 60

Видео голов и обзор матча:

События матча

86’
Раффаэле Палладино (Фиорентина) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Фиорентина).
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Давид Де Хеа Майк Меньян пенальти видео голов и обзор Фиорентина Милан Фиорентина - Милан Альберт Гудмундссон Ясин Адли Кристиан Пулишич Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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