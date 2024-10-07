6 октября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Милан.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу фиалок.

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Голкипер хозяев Давид Де Хеа отразил 2 пенальти за игру. Один 11-метровый парировал и кипер Милана Майк Меньян.

Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Фиорентина – Милан – 2:1

Голы: Адли, 35, Гудмундссон, 73 – Пулишич, 60

Видео голов и обзор матча: