06.10.2024 21:45 – FT 2 : 1
Италия07 октября 2024, 08:08 |
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Фиорентина – Милан – 2:1. Как Де Хеа два пенальти отбил. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А 2024/25
07 октября 2024, 08:08 |
1397
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6 октября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Милан.
Поединок прошел на стадионе Артемио Франки. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу фиалок.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Голкипер хозяев Давид Де Хеа отразил 2 пенальти за игру. Один 11-метровый парировал и кипер Милана Майк Меньян.
Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября
Фиорентина – Милан – 2:1
Голы: Адли, 35, Гудмундссон, 73 – Пулишич, 60
Видео голов и обзор матча:
События матча
86’
Раффаэле Палладино (Фиорентина) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Фиорентина).
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