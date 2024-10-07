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  4. Паулу ФОНСЕКА: «Пенальтист – Пулишич. Не знаю, почему они решили бить так»
Чемпионат Италии
Фиорентина
06.10.2024 21:45 – FT 2 : 1
Милан
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Италия
07 октября 2024, 09:04 | Обновлено 07 октября 2024, 09:10
565
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Паулу ФОНСЕКА: «Пенальтист – Пулишич. Не знаю, почему они решили бить так»

Главный тренер Милана прокомментировал поражение команды в матче с Фиорентиной (1:2)

07 октября 2024, 09:04 | Обновлено 07 октября 2024, 09:10
565
0
Паулу ФОНСЕКА: «Пенальтист – Пулишич. Не знаю, почему они решили бить так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

6 октября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу фиалок.

После завершения встречи главный тренер Милана Паулу Фонсека прокомментировал поражение подопечных:

«Я не люблю говорить о судействе, но это не футбол. Футбол – контактный вид спорта, и одного касания не может быть достаточно, чтобы назначить пенальти.

Все начинают нервничать, и это становится проблемой, это футбол, а не цирк. И я говорю не только о пенальти, назначенном против нас, но и о пенальти, назначенном для нас... Сколько пенальти мы видим в Серии А?

Что думаю о том, кто бил пенальти? Этого больше не должно повториться. Я сказал, что Пулишич – пенальтист. Не знаю, почему они решили бить так».

Голкипер Фиорентины Давид Де Хеа дважды отбил пенальти. 11-метровые в составе Милана исполняли Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.

Видеообзор матча Фиорентина – Милан (2:1)

События матча

86’
Раффаэле Палладино (Фиорентина) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Фиорентина).
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Паулу Фонсека пенальти пресс-конференция Фиорентина Милан Фиорентина - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич
Даниил Агарков Источник: Tuttomercatoweb
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