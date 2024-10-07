Паулу ФОНСЕКА: «Пенальтист – Пулишич. Не знаю, почему они решили бить так»

6 октября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Милан.

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Поединок прошел на стадионе Артемио Франки. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу фиалок.

После завершения встречи главный тренер Милана Паулу Фонсека прокомментировал поражение подопечных:

«Я не люблю говорить о судействе, но это не футбол. Футбол – контактный вид спорта, и одного касания не может быть достаточно, чтобы назначить пенальти.

Все начинают нервничать, и это становится проблемой, это футбол, а не цирк. И я говорю не только о пенальти, назначенном против нас, но и о пенальти, назначенном для нас... Сколько пенальти мы видим в Серии А?

Что думаю о том, кто бил пенальти? Этого больше не должно повториться. Я сказал, что Пулишич – пенальтист. Не знаю, почему они решили бить так».

Голкипер Фиорентины Давид Де Хеа дважды отбил пенальти. 11-метровые в составе Милана исполняли Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.

Видеообзор матча Фиорентина – Милан (2:1)