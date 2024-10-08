08.10.2024 13:00 – FT 0 : 0
Украина. Первая лига08 октября 2024, 22:38 | Обновлено 08 октября 2024, 23:48
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ВИДЕО. Близнюк дебютировал как коуч Металлурга. Как прошел первый матч?
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Первой лиги
08 октября 2024, 22:38 | Обновлено 08 октября 2024, 23:48
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8 октября в матче 10-го тура Первой лиги сыграли Виктория Сумы и Металлург Запорожье.
Встреча состоялась на стадионе «Юбилейный» и закончилась со счетом 0:0.
Первая лига. 10-й тур, 8 октября
Виктория Сумы – Металлург Запорожье – 0:0
Видеообзор матча:
Видеозапись матча:
Послематчевые комментарии:
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