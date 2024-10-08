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Первая лига
Виктория Сумы
08.10.2024 13:00 – FT 0 : 0
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
08 октября 2024, 22:38 | Обновлено 08 октября 2024, 23:48
254
0

ВИДЕО. Близнюк дебютировал как коуч Металлурга. Как прошел первый матч?

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Первой лиги

08 октября 2024, 22:38 | Обновлено 08 октября 2024, 23:48
254
0
ВИДЕО. Близнюк дебютировал как коуч Металлурга. Как прошел первый матч?
ФК Металлург Зп. Илья Близнюк

8 октября в матче 10-го тура Первой лиги сыграли Виктория Сумы и Металлург Запорожье.

Встреча состоялась на стадионе «Юбилейный» и закончилась со счетом 0:0.

Первая лига. 10-й тур, 8 октября

Виктория Сумы – Металлург Запорожье 0:0

Видеообзор матча:

Видеозапись матча:

Послематчевые комментарии:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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