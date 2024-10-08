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Первая лига
Виктория Сумы
08.10.2024 13:00 – 4 0 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 октября 2024, 13:00 |
180
0

Виктория Сумы – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 11-го тура Первой лиги

08 октября 2024, 13:00 |
180
0
Виктория Сумы – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 октября проходит поединок 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 11-й тур, 8 октября

  • 13:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

13:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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