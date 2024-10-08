08.10.2024 13:00 – 4’ 0 : 0
Украина. Первая лига08 октября 2024, 13:00 |
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Виктория Сумы – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 11-го тура Первой лиги
08 октября 2024, 13:00 |
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8 октября проходит поединок 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 11-й тур, 8 октября
- 13:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье
Турнирная таблица
13:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье
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