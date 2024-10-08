Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина проиграла Румынии и выбыла из борьбы за медали ЧМ по мини-футболу
Другие новости
08 октября 2024, 21:55 | Обновлено 08 октября 2024, 22:06
307
0

Украина проиграла Румынии и выбыла из борьбы за медали ЧМ по мини-футболу

Женская украинская команда потерпела три поражения в групповом раунде

08 октября 2024, 21:55 | Обновлено 08 октября 2024, 22:06
307
0
Украина проиграла Румынии и выбыла из борьбы за медали ЧМ по мини-футболу
WMF

В хорватском городе Мали-Лошинь продолжается чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.

8 октября в 20:15 в матче 3-го тура сборная Украины проиграла Румынии (2:5) и выбыла из борьбы за медали ЧМ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования WMF Women's World Cup 2024 проходят с 7 до 10 октября. 7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала – победители групп выходят напрямую, а вторые и третьи места групп разыграют еще две путевки в полуфиналы.

Сборная Украины выступала в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии. В группе A встречались США, Коста-Рика и Чехия.

В первом поединке турнира Украина уступила Словакии (1:6), а Мексика разгромила Румынию (11:0). Во втором туре Украина проиграла Мексике (0:4), а Румыния потерпела разгромное поражение от Словакии (0:9).

Сборная Украины потерпела три поражения и заняла последнее место в группе, не сумев пробиться в плей-офф.

ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин

Группа B. 3-й тур, 8 октября, Мали-Лошинь (Хорватия)

20:15. Украина – Румыния – 2:5

Видеозапись игрового дня

По теме:
Украина – Румыния. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина проиграла второй матч на ЧМ по мини-футболу, но еще есть шанс
Мексика – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
мини-футбол Украина - Румыния чемпионат мира по мини-футболу женская сборная Украины по мини-футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 08 октября 2024, 07:48 4
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко

Именитый ирландец выделил Джорджа Формана

Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Футбол | 08 октября 2024, 20:45 0
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ

Украинская команда ожидает соперника в плей-офф квалификации ЧМ

Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Бокс | 08.10.2024, 02:49
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08.10.2024, 05:01
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото
Теннис | 08.10.2024, 14:51
15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото
15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
07.10.2024, 11:07
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 82
Футзал
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 28
Футбол
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем