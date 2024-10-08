Украина проиграла Румынии и выбыла из борьбы за медали ЧМ по мини-футболу

В хорватском городе Мали-Лошинь продолжается чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.

8 октября в 20:15 в матче 3-го тура сборная Украины проиграла Румынии (2:5) и выбыла из борьбы за медали ЧМ.

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Соревнования WMF Women's World Cup 2024 проходят с 7 до 10 октября. 7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала – победители групп выходят напрямую, а вторые и третьи места групп разыграют еще две путевки в полуфиналы.

Сборная Украины выступала в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии. В группе A встречались США, Коста-Рика и Чехия.

В первом поединке турнира Украина уступила Словакии (1:6), а Мексика разгромила Румынию (11:0). Во втором туре Украина проиграла Мексике (0:4), а Румыния потерпела разгромное поражение от Словакии (0:9).

Сборная Украины потерпела три поражения и заняла последнее место в группе, не сумев пробиться в плей-офф.

ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин

Группа B. 3-й тур, 8 октября, Мали-Лошинь (Хорватия)

20:15. Украина – Румыния – 2:5

Видеозапись игрового дня