Украина проиграла второй матч на ЧМ по мини-футболу, но еще есть шанс
Сине-желтая женская команда уступила сборной Мексики со счетом 0:4
В хорватском городе Мали-Лошинь продолжается чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.
8 октября в 11:30 в матче 2-го тура ЧМ-2024 сборная Украины потерпела поражение от команды Мексики (0:4).
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Соревнования WMF Women's World Cup 2024 проходят с 7 до 10 октября.
7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала – победители групп выйдут напрямую, а вторые и третьи места групп разыграют еще две путевки в полуфиналы.
Сборная Украины выступает в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии. В группе A встречаются США, Коста-Рика и Чехия.
Днем ранее в первом поединке турнира Украина уступила Словакии (1:6), а Мексика разгромила Румынию (11:0). В другой группе сборная США обыграла команда Чехии (4:0).
Сборная Украины после двух поражений очков не имеет, но все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.
В последнем 3-м туре сине-желтая команда встретится с Румынией (8 октября в 20:15). Украинской команде нужна победа, чтобы продолжить выступления на турнире.
ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин
Группа B. 2-й тур, 8 октября, Мали-Лошинь (Хорватия)
11:30. Мексика – Украина – 4:0
Видеозапись матча
Расписание матчей
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