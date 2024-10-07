Украина пропустила 6 мячей от Словакии на старте ЧМ по мини-футболу
Женская сборная Украины уступила соперницам в матче 1-го тура со счетом 1:6
В хорватском городе Мали-Лошинь стартовал чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.
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В первом поединке 7 октября турнира Украина уступила Словакии со счетом 1:6. Единственный гол у сине-желтой команды забила Анна Воскобойник на 29-й минуте.
7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала – победители групп выйдут напрямую, а вторые и третьи места групп разыграют еще две путевки в полуфиналы. Сборная Украины выступает в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии. В группе A встретятся США, Коста-Рика и Чехия.
Далее сине-желтая команда встретится с Мексикой (8 октября в 11:30) и Румынией (8 октября в 20:15). Соревнования WMF Women's World Cup 2024 продлятся с 7 до 10 октября.
ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин
Группа B. 1-й тур, 7 октября, Мали-Лошинь (Хорватия)
17:00. Украина – Словакия – 1:6
Гол (у Украины): Анна Воскобойник, 29
Видеозапись матча
Расписание матчей
Состав групп
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