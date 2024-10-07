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07 октября 2024, 13:40 | Обновлено 07 октября 2024, 14:18
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Женская сборная Украины стартует на ЧМ-2024 по мини-футболу в Хорватии

Турнир пройдет с 7 по 10 октября в городе Мали-Лошинь

07 октября 2024, 13:40 | Обновлено 07 октября 2024, 14:18
330
0
Женская сборная Украины стартует на ЧМ-2024 по мини-футболу в Хорватии
WMF. Мали-Лошинь, Хорватия

В хорватском городе Мали-Лошинь начинается чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.

Соревнования WMF Women's World Cup 2024 продлятся с 7 до 10 октября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала. Сборная Украины будет выступать в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии. В группе A США, Коста-Рика и Чехия разыграют две путевки в полуфиналы.

В первом поединке турнира Украина играет против Словакии (7 октября в 17:00 по Киеву), затем сине-желтая команда встретится с Мексикой (8 октября в 11:30) и Румынией (8 октября в 20:15).

ЧМ-2024 по мини-футболу среди женщин

Мали-Лошинь (Хорватия), 7–10 октября

Состав групп

  • Группа A: США, Коста-Рика, Чехия
  • Группа B: Украина, Румыния, Мексика, Словакия

Расписание матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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