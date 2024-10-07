В хорватском городе Мали-Лошинь стартует чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.

Соревнования WMF Women's World Cup 2024 продлятся с 7 до 10 октября.

7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала.

Сборная Украины будет выступать в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии.

В группе A США, Коста-Рика и Чехия разыграют две путевки в полуфиналы.

В первом поединке турнира Украина играет против Словакии (7 октября в 17:00 по Киеву), затем сине-желтая команда встретится с Мексикой (8 октября в 11:30) и Румынией (8 октября в 20:15).

Украина – Словакия. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Расписание матчей

Состав групп