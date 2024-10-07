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07 октября 2024, 13:23 | Обновлено 07 октября 2024, 13:46
61
0

Украина – Словакия. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября в 17:00 стартовый матч женского ЧМ-2024 по мини-футболу

07 октября 2024, 13:23 | Обновлено 07 октября 2024, 13:46
61
0
Украина – Словакия. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Facebook. Женская сборная Украины по мини-футболу

В хорватском городе Мали-Лошинь стартует чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.

Соревнования WMF Women's World Cup 2024 продлятся с 7 до 10 октября.

7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала.

Сборная Украины будет выступать в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии.

В группе A США, Коста-Рика и Чехия разыграют две путевки в полуфиналы.

В первом поединке турнира Украина играет против Словакии (7 октября в 17:00 по Киеву), затем сине-желтая команда встретится с Мексикой (8 октября в 11:30) и Румынией (8 октября в 20:15).

Украина – Словакия. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Расписание матчей

Состав групп

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мини-футбол чемпионат мира по мини-футболу Украина - Словакия смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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