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  4. «Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Италия
08 октября 2024, 05:01 |
291
0

«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика

Лука Черчионе сравнил Артема с Ромелу Лукаку

08 октября 2024, 05:01 |
291
0
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Лука Черчионе поделился мнением по поводу украинского форварда Ромы Артема Довбика:

«Довбик – сильный. Кто говорит иначе, тот некомпетентен или недобросовестен.

Но он все еще слишком тяжел для итальянского футбола: он имеет телосложение Лукаку до того, как его исцелил Конте в Интере. Артем может быть сокрушительным», – написал Черчионе.

6 октября Рома сыграла вничью с Монцей в 7-м туре чемпионата Италии со счетом 1:1. Украинский форвард волков Артем Довбик забил единственный мяч команды на 61-й минуте.

Ранее Андрей Воробей назвал главное качество Довбика в Роме.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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