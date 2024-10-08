«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика

Итальянский журналист Лука Черчионе поделился мнением по поводу украинского форварда Ромы Артема Довбика:

«Довбик – сильный. Кто говорит иначе, тот некомпетентен или недобросовестен.

Но он все еще слишком тяжел для итальянского футбола: он имеет телосложение Лукаку до того, как его исцелил Конте в Интере. Артем может быть сокрушительным», – написал Черчионе.

6 октября Рома сыграла вничью с Монцей в 7-м туре чемпионата Италии со счетом 1:1. Украинский форвард волков Артем Довбик забил единственный мяч команды на 61-й минуте.

Ранее Андрей Воробей назвал главное качество Довбика в Роме.