Экс-нападающий сборной Украины назвал главное качество Довбика в Роме
Андрей Воробей – о действиях Артема в римской команде
Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о нынешнем состоянии украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, который в минувший уик-энд отметился голом в матче с «Монцей» (1:1).
– И, кстати, как вам гол Артема Довбика за «Рому» в ворота «Монцы»?
– Да, хорошо сыграл. Удачно прошел, классно на паузе пробил с левой ноги и отправил мяч в угол. Довбик имеет голевое чутье. При том, что «Рома» невыразительно сейчас играет, Довбик свои моменты имеет и забивает. Это самое главное для нападающего. Конечно, сложно ему при такой схеме играть. Полузащитники в римской команде не такие, как в «Жироне». Но гол Артема «Монце» говорит о том, что у него есть уровень и голевое чутье. Довбик сейчас находится в неплохой форме, – рассказал Воробей.
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