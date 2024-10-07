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Лига наций
07 октября 2024, 15:19 | Обновлено 07 октября 2024, 16:33
1043
0

Экс-нападающий сборной Украины назвал главное качество Довбика в Роме

Андрей Воробей – о действиях Артема в римской команде

07 октября 2024, 15:19 | Обновлено 07 октября 2024, 16:33
1043
0
Экс-нападающий сборной Украины назвал главное качество Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о нынешнем состоянии украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, который в минувший уик-энд отметился голом в матче с «Монцей» (1:1).

И, кстати, как вам гол Артема Довбика за «Рому» в ворота «Монцы»?

Да, хорошо сыграл. Удачно прошел, классно на паузе пробил с левой ноги и отправил мяч в угол. Довбик имеет голевое чутье. При том, что «Рома» невыразительно сейчас играет, Довбик свои моменты имеет и забивает. Это самое главное для нападающего. Конечно, сложно ему при такой схеме играть. Полузащитники в римской команде не такие, как в «Жироне». Но гол Артема «Монце» говорит о том, что у него есть уровень и голевое чутье. Довбик сейчас находится в неплохой форме, рассказал Воробей.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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