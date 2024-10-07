Экс-нападающий сборной Украины назвал главное качество Довбика в Роме

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о нынешнем состоянии украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, который в минувший уик-энд отметился голом в матче с «Монцей» (1:1).

– И, кстати, как вам гол Артема Довбика за «Рому» в ворота «Монцы»?