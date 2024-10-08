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  4. ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Испания
08 октября 2024, 14:09 |
1553
11

ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы

Испанские СМИ почему-то уверены, что Андрей мог предотвратить повреждение Дани

08 октября 2024, 14:09 |
1553
11
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Twitter

32-летний испанский защитник мадридского Реала Дани Карвахаль пропустит около года из-за травмы, полученной в матче против Вильярреала (2:0) в 9-м туре Ла Лиги 2024/25.

В поединке с Вильярреалом Карвахаль покинул поле на носилках со слезами на глазах. У Дани диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги. В ближайшие дни Дани ждет операция.

Испанские СМИ начали «разгонять тему», что украинский голкипер сливочных Андрей Лунин мог предотвратить травму Карвахаля. Дело в том, что за несколько секунд до рокового столкновения Дани с соперником защитник просил украинца просто вынести мяч. Однако Лунин решил, что лучше отдать пас на Карвахаля, которого сразу же запрессинговали.

Правда, после паса Андрея Дани оставил мяч Федерико Вальвереде, вернувший его Лунину, Андрей отдал на Эдера Милитао и уже бразилец снова перевел на Карвахаля, которого и накрыл, и травмировал игрок Вильярреала.

На видео также показано, как Вальверде, Рюдигер и Родриго упрекали голкипера за этот момент. А сам Лунин, четко осознавая свою ошибку, положил руки на колени и выглядел подавленным.

ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы

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Андрей Лунин Дани Карвахаль видео Реал Мадрид Вильярреал Реал - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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AK.228
Рюдигер вообще Андрюшу по голове постучал)) У - уважение))
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+2
movkli
тренера самі наказують: берегти мяча, катати його між захисниками та воротарем, а тут прям Лунін винен, що не виніс його хрен знає куди у боротьбу...
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+2
Владислав Рейский
та вообще, виноват больше всех наш, даже не тот кто травму нанес 
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+1
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Первый Среди Равных
Нігера треба було розігнутися і ушатати так щоб його разом з Карвахальом на носилках унесли. 
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0
Андрій Заліщук
Це те ж саме як звинуватити в ДТП того, хто придумав автомобіль, а не водіїв
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0
Первый Среди Равных
Вони шо, дебіли бля? 
Ответить
0
MIRRA
Суперник-костолом не винен  звісно ж
Ответить
0
GloryUkraine
Нікому не нагадує дитячий садок?
Ответить
0
Ron Noiill
Той що до 15 років всцикався, буде ще щось розказувати? А якби він через 5 хвилин отримав травму від удару суперника по яйцях, також би луніну щось розказували?
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0
Паваротті
хто ся всрався та невістка
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0
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