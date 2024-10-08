32-летний испанский защитник мадридского Реала Дани Карвахаль пропустит около года из-за травмы, полученной в матче против Вильярреала (2:0) в 9-м туре Ла Лиги 2024/25.

В поединке с Вильярреалом Карвахаль покинул поле на носилках со слезами на глазах. У Дани диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги. В ближайшие дни Дани ждет операция.

Испанские СМИ начали «разгонять тему», что украинский голкипер сливочных Андрей Лунин мог предотвратить травму Карвахаля. Дело в том, что за несколько секунд до рокового столкновения Дани с соперником защитник просил украинца просто вынести мяч. Однако Лунин решил, что лучше отдать пас на Карвахаля, которого сразу же запрессинговали.

Правда, после паса Андрея Дани оставил мяч Федерико Вальвереде, вернувший его Лунину, Андрей отдал на Эдера Милитао и уже бразилец снова перевел на Карвахаля, которого и накрыл, и травмировал игрок Вильярреала.

На видео также показано, как Вальверде, Рюдигер и Родриго упрекали голкипера за этот момент. А сам Лунин, четко осознавая свою ошибку, положил руки на колени и выглядел подавленным.

ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы