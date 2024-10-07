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  4. Стало известно, на сколько выбыл Карвахаль из-за ужасной травмы
Испания
07 октября 2024, 10:46 |
220
0

Стало известно, на сколько выбыл Карвахаль из-за ужасной травмы

Дани пропустит около года, в ближайшие дни испанца прооперируют

07 октября 2024, 10:46 |
220
0
Стало известно, на сколько выбыл Карвахаль из-за ужасной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

32-летний испанский защитник мадридского Реала Дани Карвахаль пропустит около года из-за травмы, полученной в матче против Вильярреала (2:0) в 9-м туре Ла Лиги 2024/25.

Как сообщает издание Marca, у Карвахаля диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги. В ближайшие дни Дани ждет операция.

В текущем сезоне Карвахаль отыграл 13 матчей во всех турнирах за Реал, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что руководство сливочных рассматривает вариант подписания Трента Александер-Арнольда в качестве замены Карвахалю.

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Дани Карвахаль Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма травма ноги
Даниил Агарков Источник: Marca
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