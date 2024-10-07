Стало известно, на сколько выбыл Карвахаль из-за ужасной травмы
Дани пропустит около года, в ближайшие дни испанца прооперируют
32-летний испанский защитник мадридского Реала Дани Карвахаль пропустит около года из-за травмы, полученной в матче против Вильярреала (2:0) в 9-м туре Ла Лиги 2024/25.
Как сообщает издание Marca, у Карвахаля диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги. В ближайшие дни Дани ждет операция.
В текущем сезоне Карвахаль отыграл 13 матчей во всех турнирах за Реал, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что руководство сливочных рассматривает вариант подписания Трента Александер-Арнольда в качестве замены Карвахалю.
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