Стало известно, на сколько выбыл Карвахаль из-за ужасной травмы

32-летний испанский защитник мадридского Реала Дани Карвахаль пропустит около года из-за травмы, полученной в матче против Вильярреала (2:0) в 9-м туре Ла Лиги 2024/25.

Как сообщает издание Marca, у Карвахаля диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги. В ближайшие дни Дани ждет операция.

В текущем сезоне Карвахаль отыграл 13 матчей во всех турнирах за Реал, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что руководство сливочных рассматривает вариант подписания Трента Александер-Арнольда в качестве замены Карвахалю.