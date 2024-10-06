Реал все же выйдет на трансферный рынок. Известна замена Карвахалю

Мадридский «Реал» начал активную работу над осуществлением трансфера правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

«Галактикос» хотят в январе подписать качественного игрока на эту позицию, который сможет заменить Дани Карвахаля, который, как известно, 5 октября получил тяжелую травму и надолго выбыл из строя.

Сообщается, что первоначальный план «Реала» заключался в том, чтобы зимой подписать с Александер-Арнольдом предварительное соглашение, а полноценный контракт оформить летом 2025 , когда Трент получит статус свободного агента. Однако травма Карвахаля заставляет «Реал» пойти на выплату мерсисайдцам определенной компенсации за переход Александер-Арнольда.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже определился с заменой Карвахалю.