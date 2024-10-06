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Испания
06 октября 2024, 14:00 | Обновлено 06 октября 2024, 14:10
1494
0

Реал все же выйдет на трансферный рынок. Известна замена Карвахалю

Мадридцы рассматривают вариант подписания Трента Александер-Арнольда

06 октября 2024, 14:00 | Обновлено 06 октября 2024, 14:10
1494
0
Реал все же выйдет на трансферный рынок. Известна замена Карвахалю
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» начал активную работу над осуществлением трансфера правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

«Галактикос» хотят в январе подписать качественного игрока на эту позицию, который сможет заменить Дани Карвахаля, который, как известно, 5 октября получил тяжелую травму и надолго выбыл из строя.

Сообщается, что первоначальный план «Реала» заключался в том, чтобы зимой подписать с Александер-Арнольдом предварительное соглашение, а полноценный контракт оформить летом 2025 , когда Трент получит статус свободного агента. Однако травма Карвахаля заставляет «Реал» пойти на выплату мерсисайдцам определенной компенсации за переход Александер-Арнольда.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже определился с заменой Карвахалю.

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Трент Александер-Арнольд Дани Карвахаль трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
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