Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании нового правого защитника, который сможет заменить Дани Карвахаля, получившего тяжелую травму.

«[Лукас] Васкес вселяет в нас большую уверенность.

Во время предстоящего международного перерыва у нас есть время поговорить об этом, принимая во внимание, что рынок закрыт и вариантов не так много», – заявил Анчелотти.

Ранее Дани Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0).