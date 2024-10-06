Испания06 октября 2024, 10:31 |
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Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Итальянец рассчитывает на внутренний резерв
06 октября 2024, 10:31 |
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании нового правого защитника, который сможет заменить Дани Карвахаля, получившего тяжелую травму.
«[Лукас] Васкес вселяет в нас большую уверенность.
Во время предстоящего международного перерыва у нас есть время поговорить об этом, принимая во внимание, что рынок закрыт и вариантов не так много», – заявил Анчелотти.
Ранее Дани Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0).
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