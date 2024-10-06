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  4. Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Испания
06 октября 2024, 10:31 |
1806
0

Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление

Итальянец рассчитывает на внутренний резерв

06 октября 2024, 10:31 |
1806
0
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Дани Карвахаль

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании нового правого защитника, который сможет заменить Дани Карвахаля, получившего тяжелую травму.

«[Лукас] Васкес вселяет в нас большую уверенность.

Во время предстоящего международного перерыва у нас есть время поговорить об этом, принимая во внимание, что рынок закрыт и вариантов не так много», – заявил Анчелотти.

Ранее Дани Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0).

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Карло Анчелотти Дани Карвахаль Лукас Васкес Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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