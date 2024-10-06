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Испания
06 октября 2024, 08:32 | Обновлено 06 октября 2024, 09:58
1503
0

Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы. Дани – о восстановлении

Игрок «Реала» выбыл из строя на несколько месяцев

06 октября 2024, 08:32 | Обновлено 06 октября 2024, 09:58
1503
0
Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы. Дани – о восстановлении
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль уведомил о том, что он получил серьезную травму крестообразной связки колена.

32-летний испанец заявил, что его ждет операция и несколько месяцев реабилитации. Но, по словам Карвахаль, он уже ждет своего возвращения в строй.

«Подтверждена серьезная травма крестообразной связки. Придется перенести операцию и находиться вне поля несколько месяцев.

Я уже жду начала восстановления и возвращения как зверь. Всем очень благодарен за сообщения, я чувствую большую любовь», – написал Карвахаль в инстаграме.

Дани Карвахаль травмировался в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0). Теперь защитник рискует не вернуться на поле до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что на матче «Реала» с «Вильярреалом» овации сорвал экс-хавбек «галактикос» Тони Кроос.

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травма Дани Карвахаль Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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