Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы. Дани – о восстановлении

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль уведомил о том, что он получил серьезную травму крестообразной связки колена.

32-летний испанец заявил, что его ждет операция и несколько месяцев реабилитации. Но, по словам Карвахаль, он уже ждет своего возвращения в строй.

«Подтверждена серьезная травма крестообразной связки. Придется перенести операцию и находиться вне поля несколько месяцев.

Я уже жду начала восстановления и возвращения как зверь. Всем очень благодарен за сообщения, я чувствую большую любовь», – написал Карвахаль в инстаграме.

Дани Карвахаль травмировался в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0). Теперь защитник рискует не вернуться на поле до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что на матче «Реала» с «Вильярреалом» овации сорвал экс-хавбек «галактикос» Тони Кроос.