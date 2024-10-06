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  4. Легенда Реала сорвал овации в матче с Вильярреалом. Экс-игрок ответил
Испания
06 октября 2024, 08:14 | Обновлено 06 октября 2024, 08:39
271
0

Легенда Реала сорвал овации в матче с Вильярреалом. Экс-игрок ответил

Игру «галактикос» посетил немец Тони Кроос

06 октября 2024, 08:14 | Обновлено 06 октября 2024, 08:39
271
0
Легенда Реала сорвал овации в матче с Вильярреалом. Экс-игрок ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Немецкий экс-полузащитник Тони Кроос присутствовал на матче 9-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом», который, как известно, завершился победой «галактикос» со счетом 2:0.

34-летней уроженец Грайфсвальда наблюдал за матчем из ложи почетных гостей, где находился вместе с детьми.

О присутствии Крооса на матче зрители на трибунах ничего не знали вплоть до 50-й минуты, пока Тони не показали на экране «Сантьяго Бернабеу». После этого зрители устроили своему бывшему кумиру овацию и начали скандировать его имя. Кроос в ответ поприветствовал болельщиков.

К слову, Вальверде, который получил 8-й номер Кросса, посвятил ему забитый мяч, указав на трибуну, где находился Тони.

Ранее Кроос оценил перспективы «Реала» после своего ухода.

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Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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