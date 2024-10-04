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Европейская Суперлига
04 октября 2024, 08:21 | Обновлено 04 октября 2024, 08:27
251
0

Легендарный Кроос оценил перспективы Реала после своего ухода

Немец – о будущем мадридской команды

04 октября 2024, 08:21 | Обновлено 04 октября 2024, 08:27
251
0
Легендарный Кроос оценил перспективы Реала после своего ухода
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал мнение о перспективах «галактикос» после своего ухода из коллектива летом этого года.

«Реал» адаптировался, когда ушел Криштиану, затем Рамос... Они всегда адаптировались и продолжали побеждать.

Мы дважды выиграли Лигу чемпионов, например, без этих двух игроков, хотя они были очень важны и являются абсолютными легендами. Теперь так же будет и со мной», – заявил Кроос в своем подкасте Einfach Mal Luppen.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос создал в Мадриде футбольный клуб.

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Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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