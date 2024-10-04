Легендарный Кроос оценил перспективы Реала после своего ухода

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал мнение о перспективах «галактикос» после своего ухода из коллектива летом этого года.

«Реал» адаптировался, когда ушел Криштиану, затем Рамос... Они всегда адаптировались и продолжали побеждать.

Мы дважды выиграли Лигу чемпионов, например, без этих двух игроков, хотя они были очень важны и являются абсолютными легендами. Теперь так же будет и со мной», – заявил Кроос в своем подкасте Einfach Mal Luppen.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос создал в Мадриде футбольный клуб.