Назвал в свою честь. Легенда Реала создал футбольный клуб в Мадриде
ФК «Тони Кроос» будет принимать участие в юношеских чемпионатах
Бывший немецкий футболист Тони Кроос в партнерстве с Мадридской федерацией футбола создал новый футбольный клуб, сообщает испанское издание Marca.
Команда будет названа в честь самого экс-футболиста – «Тони Кроос».
Отмечается, что ФК «Тони Кроос» будет участвовать в юношеских чемпионатах под эгидой Королевской федерации футбола Мадрида.
Напомним, после завершения сезона 2023/24 Тони Кроос принял решение «повесить бутсы на гвоздь». Интересно, что даже после завершения футбольной карьеры легенда мадридского «Реала» был номинирован на получение «Золотого мяча 2024».
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