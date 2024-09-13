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Испания
13 сентября 2024, 14:02 | Обновлено 13 сентября 2024, 14:03
618
0

Назвал в свою честь. Легенда Реала создал футбольный клуб в Мадриде

ФК «Тони Кроос» будет принимать участие в юношеских чемпионатах

13 сентября 2024, 14:02 | Обновлено 13 сентября 2024, 14:03
618
0
Назвал в свою честь. Легенда Реала создал футбольный клуб в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший немецкий футболист Тони Кроос в партнерстве с Мадридской федерацией футбола создал новый футбольный клуб, сообщает испанское издание Marca.

Команда будет названа в честь самого экс-футболиста – «Тони Кроос».

Отмечается, что ФК «Тони Кроос» будет участвовать в юношеских чемпионатах под эгидой Королевской федерации футбола Мадрида.

Напомним, после завершения сезона 2023/24 Тони Кроос принял решение «повесить бутсы на гвоздь». Интересно, что даже после завершения футбольной карьеры легенда мадридского «Реала» был номинирован на получение «Золотого мяча 2024».

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Тони Кроос Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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