Назвал в свою честь. Легенда Реала создал футбольный клуб в Мадриде

Бывший немецкий футболист Тони Кроос в партнерстве с Мадридской федерацией футбола создал новый футбольный клуб, сообщает испанское издание Marca.

Команда будет названа в честь самого экс-футболиста – «Тони Кроос».

Отмечается, что ФК «Тони Кроос» будет участвовать в юношеских чемпионатах под эгидой Королевской федерации футбола Мадрида.

Напомним, после завершения сезона 2023/24 Тони Кроос принял решение «повесить бутсы на гвоздь». Интересно, что даже после завершения футбольной карьеры легенда мадридского «Реала» был номинирован на получение «Золотого мяча 2024».