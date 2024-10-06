ФОТО. Ужасная травма лидера Реала. Игрока в слезах вынесли на носилках
Дани Карвахаль получил травму в конце матча с Вильярреалом
В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.
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В конце матча ужасную травму получил фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Испанец не смог продолжить матч и покинул поле на носилках со слезами на глазах.
Карло Анчелотти сообщил, что Карвахаль получил серьезную травму колена.
ФОТО. Ужасная травма лидера Реала. Игрока в слезах вынесли на носилках
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