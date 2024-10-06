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Испания
06 октября 2024, 00:54 | Обновлено 06 октября 2024, 01:02
1398
1

ФОТО. Ужасная травма лидера Реала. Игрока в слезах вынесли на носилках

Дани Карвахаль получил травму в конце матча с Вильярреалом

06 октября 2024, 00:54 | Обновлено 06 октября 2024, 01:02
1398
1
ФОТО. Ужасная травма лидера Реала. Игрока в слезах вынесли на носилках
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В конце матча ужасную травму получил фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Испанец не смог продолжить матч и покинул поле на носилках со слезами на глазах.

Карло Анчелотти сообщил, что Карвахаль получил серьезную травму колена.

ФОТО. Ужасная травма лидера Реала. Игрока в слезах вынесли на носилках

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Дани Карвахаль Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Вильярреал травма травма колена
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Cityzen83
Стальные яйца у игрока Вильярреал. Так у...пать и самому травмироваться - это надо уметь.
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