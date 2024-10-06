В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

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В конце матча ужасную травму получил фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Испанец не смог продолжить матч и покинул поле на носилках со слезами на глазах.

Карло Анчелотти сообщил, что Карвахаль получил серьезную травму колена.

ФОТО. Ужасная травма лидера Реала. Игрока в слезах вынесли на носилках