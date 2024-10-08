«Этого могло не быть если...» Лунин проигнорировал Карвахаля перед травмой
Испанские СМИ заметили момент с участием украинца и Дани Карвахаля
В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.
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В конце матча ужасную травму получил фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Испанец не смог продолжить матч и покинул поле на носилках со слезами на глазах.
Испанский портал Eldesmarque отметил интересный момент перед травмой Карвахаля с участием украинского вратаря Андрея Лунина.
«Дани рекомендовал Андрею Лунину выбить мяч после передачи в штрафную площадь, однако Андрей проигнорировал фулбека, отдав ближний пас Милитао который отпасовал Дани. Карвахаль почти сразу после этого в силовой борьбе получил ужасную травму колена. Этого могло бы не быть, если бы Лунин послушался опытного игрока», – говорится в сообщении Eldesmarque.
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