Брэдли Баркола: новая звезда нового ПСЖ

Луис Энрике ненавидит общаться с прессой. Он открыто признает, что согласился бы на значительное сокращение зарплаты, если бы это позволило ему избежать обязательных встреч с журналистами. Специалиста можно понять.

Прошлый сезон был тяжелым для вспыльчивого испанца, учитывая, что ему приходилось иметь дело с постоянными вопросами о будущем Килиана Мбаппе. Парижане не всегда побеждают без своего лучшего бомбардира, но форвард мадридского «Реала» постепенно отходит на второй план, поскольку на «Парк де Пренс» появляется новая звезда – Брэдли Баркола.

В декабре прошлого года Энрике назвал Брэдли не только будущим «ПСЖ», но и его настоящим. Большой потенциал игрока был очевиден в первые несколько месяцев на «Парк де Пренс» после перехода из «Лиона» в августе 2023 года, но были сомнения относительно того, готов ли он заполнить пустоту, оставленную после ухода Мбаппе, особенно с точки зрения забитых голов.

УЕФА. Брэдли Баркола

Несмотря на обнадеживающие выступления в прошлом сезоне, 22-летний вингер, за которого заплатили 45 млн евро, забил только 5 мячей в 39 матчах во всех турнирах. Сейчас же он является лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 6 голов в первых семи матчах нового сезона.

Объем работы, который выполняет Баркола, возможно, важнее его результативности. Молодой вингер сейчас является важной частью прессинга «ПСЖ», что, вероятно, лучше всего иллюстрирует изменение стратегии, которое можно увидить на «Парк де Пренс», где теперь каждый футболист обязан вносить свой вклад в оборону.

После поражения в матче против парижан со счетом 1:3, главный тренер «Бреста» Эрик Руа подтвердил это утверждение: «Они бегают намного больше. Коллективно они стали намного лучше, чем в прошлом сезоне. Я увидел, что когда они теряли мяч, все прикладывали усилия в обороне. Они были хорошо организованы. Нам было сложнее играть против них по сравнению с прошлым годом», – сказал специалист.

Это и было целью Энрике с самого начала: превратить группу звездных или просто талантливых игроков в настоящую команду. Хотя, конечно, нужно продолжать работать. «ПСЖ» приложил много усилий, чтобы обыграть «Жирону» в своем первом матче Лиги чемпионов, и, к тому же, парижане обязаны голкиперу каталонцев за его ошибку на 90-й минуте встречи. Следующий поединок в ЛЧ «ПСЖ» проиграл «Арсеналу» (0:2), после чего не смог обыграть «Ниццу» в Лиге 1 (1:1), так что игра команды еще не до конца налажена.

Однако работа Энрике уже приносит определенные плоды, как и решение не совершать дорогостоящее летнее подписание, чтобы заменить Мбаппе и его голы. Было предположение, что «ПСЖ» подпишет Виктора Осимхена из «Наполи», но вместо этого парижане решили усилить свою полузащиту и оборону, подписав Жоау Невеша, Дезире Дуэ и Вильяна Пачо. Несмотря на отсутствие чистого центрфорварда (Гонсалу Рамуш сейчас травмирован), «ПСЖ» уже забил 21 гол в текущем сезоне чемпионата Франции.

Изменение подхода к игре команды работает хорошо, поскольку многие футболисты прониклись идеями тренера, о чем заявлял Баркола. Тем не менее парижане могут сталкиваться с трудностями. Выездной матч против «Арсенала» представлял собой первое настоящее испытание для обновленного «ПСЖ» во главе с Энрике, поскольку «канониры» начали свою кампанию в Премьер-лиге без поражений, а когда речь заходит о клубе из французской столицы, всегда возникает вопрос, как они справятся с давлением?

Парижане с этим испытанием не справились, но все равно ощущается единство команды, даже когда она не добивается результата. Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш могут построить что-то особенное в Париже. По крайней мере, фундамент кажется гораздо более прочным, чем в любой предыдущий момент эпохи, когда «ПСЖ» постоянно подписывал игроков мирового масштаба, но не мог предложить остальной команде ни внятного проекта, ни стратегии развития.

Мбаппе, Неймар, Серхио Рамос, Лионель Месси – все они ушли, а на их место пришли голодные к победам молодые таланты, такие как Баркола. Энрике, который стоит во главе этой команды, выглядит и, что более важно, действует как тренер с реальным авторитетом, что подчеркивает смелое и достойное уважения решение исключить находящегося в хорошей форме Усмана Дембеле из состава для поездки на «Эмирейтс» по дисциплинарным причинам. «Не думаю, что вы увидите какую-то одну звезду в «ПСЖ». В матче против «Монелье» на поле было 16 звезд в атаке и 16 звезд в защите. Вот как выглядит совершенство», – сказал Энрике.

Конечно, некоторые звезды горят ярче других. Баркола не является прямой заменой Мбаппе, хоть и действует на его позиции, но у парня есть звездный потенциал. Качественный дриблинг, высокая скорость и голевое чутье сделали его опорной точкой атаки «ПСЖ». Это роль, которая до недавнего времени принадлежала Мбаппе. Молодой игрок использовал каждую минуту, предоставленную тренером, демонстрируя удивительную зрелость для своего возраста, как на поле, так и за его пределами. Он забивает гол в среднем каждые 62 минуты в домашних матчах — это один из лучших показателей в Европе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Впечатляет также работа молодого вингера без мяча. Будучи всегда задействованным в прессинге (чего нельзя было сказать о Мбаппе), Баркола старается вернуть мяч в высоких зонах, чтобы создать опасные возможности для себя или партнеров. Прессинг — важная часть философии Энрике, но он ничего не значит, если не приносит результата. Это случается редко, поскольку Баркола и его партнеры по атаке часто возвращают мяч на половине поля соперника. Француз выполняет в среднем более четырех перехватов и отборов за каждые 90 минут.

Брэдли пророчили тяжелое будущее на скамейке запасных из-за Мбаппе, но он не растерялся и превратился в одного из лучших игроков «ПСЖ». С мячом молодой вингер показывает высокое мастерство и впечатляющий дриблинг. В обороне он полностью выполняет требования тренера с его скоростью работы и эффективностью в возвращении мяча. С точки зрения результативности Баркола входит в число лучших молодых игроков в Европе. Все это в совокупности сделало его важным игроком в большом клубе, которому теперь, возможно, будет легче пережить уход мировой звезды.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal и GFFN