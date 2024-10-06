Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Признание получил Лев Яшин
Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает Лев Яшин, который является чемпионом Европы 1960 года. Яшин единственный вратарь в истории футбола, который сумел выиграть Золотой мяч.
На втором месте разместился вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, а за ним идет бывший английский кипер Гордон Бэнкс.
Пятую позицию занял испанец Рикардо Самора, а опередил его соотечественник Икер Касильяс, который является двукратным победителем Евро и чемпионом мира.
Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.
10 лучших голкиперов в истории футбола
- Лев Яшин
- Мануэль Нойер
- Гордон Бэнкс
- Икер Касильяс
- Рикардо Самора
- Зепп Майер
- Джанлуиджи Буффон
- Петр Чех
- Петер Шмайхель
- Дино Дзофф
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