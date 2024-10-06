Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Лев Яшин, который является чемпионом Европы 1960 года. Яшин единственный вратарь в истории футбола, который сумел выиграть Золотой мяч.

На втором месте разместился вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, а за ним идет бывший английский кипер Гордон Бэнкс.

Пятую позицию занял испанец Рикардо Самора, а опередил его соотечественник Икер Касильяс, который является двукратным победителем Евро и чемпионом мира.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

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