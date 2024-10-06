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06 октября 2024, 23:39 | Обновлено 07 октября 2024, 00:00
761
2

Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?

Признание получил Лев Яшин

06 октября 2024, 23:39 | Обновлено 07 октября 2024, 00:00
761
2
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Лев Яшин, который является чемпионом Европы 1960 года. Яшин единственный вратарь в истории футбола, который сумел выиграть Золотой мяч.

На втором месте разместился вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, а за ним идет бывший английский кипер Гордон Бэнкс.

Пятую позицию занял испанец Рикардо Самора, а опередил его соотечественник Икер Касильяс, который является двукратным победителем Евро и чемпионом мира.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

10 лучших голкиперов в истории футбола

  1. Лев Яшин
  2. Мануэль Нойер
  3. Гордон Бэнкс
  4. Икер Касильяс
  5. Рикардо Самора
  6. Зепп Майер
  7. Джанлуиджи Буффон
  8. Петр Чех
  9. Петер Шмайхель
  10. Дино Дзофф
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Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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Комментарии 2
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Виктор Войцеховский
Бред наркомана. Кан? Ну такой Кан? Еще Антона Кандидова забыли
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+3
Saar
Я бачив безліч різних рейтингів, і в них або Буффон перший або Касільяс. І я з цим згоден на 1000000 % !!!!!!!!!!!!!!!!
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0
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