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08 октября 2024, 22:18 | Обновлено 08 октября 2024, 23:50
921
0

ФОТО. Игрок Реала удивил всех выбором компьютерной игры. Это – не FIFA

Дани Карвахаль начинает своё восстановление с тотальной перезагрузки мозгов

08 октября 2024, 22:18 | Обновлено 08 октября 2024, 23:50
921
0
ФОТО. Игрок Реала удивил всех выбором компьютерной игры. Это – не FIFA
IMAGO. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Дани Карвахаль нашел, чем себя занять во время длительного восстановления после травмы - разрыва крестообразных связок колена.

Футболист пропустит практически год, но один из лидеров «бланкос» не отчаивается и сразу же пообещал, что «вернётся ещё более сильным».

В то же время твиттер-аккаунт Out of Context Football опубликовал фото счастливого Дани, играющего в Call of Duty: Black Ops Cold War.

«Ему следует играть в FIFA», - пишет один из футбольных фанов под постом.

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Дани Карвахаль Реал Мадрид фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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