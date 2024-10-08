Другие новости08 октября 2024, 22:18 | Обновлено 08 октября 2024, 23:50
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ФОТО. Игрок Реала удивил всех выбором компьютерной игры. Это – не FIFA
Дани Карвахаль начинает своё восстановление с тотальной перезагрузки мозгов
08 октября 2024, 22:18 | Обновлено 08 октября 2024, 23:50
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль нашел, чем себя занять во время длительного восстановления после травмы - разрыва крестообразных связок колена.
Футболист пропустит практически год, но один из лидеров «бланкос» не отчаивается и сразу же пообещал, что «вернётся ещё более сильным».
В то же время твиттер-аккаунт Out of Context Football опубликовал фото счастливого Дани, играющего в Call of Duty: Black Ops Cold War.
«Ему следует играть в FIFA», - пишет один из футбольных фанов под постом.
October 8, 2024
He should be playing FIFA— DnD (@DNDartLAB) October 8, 2024
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