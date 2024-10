ФОТО. Игрок Реала удивил всех выбором компьютерной игры. Это – не FIFA

Защитник «Реала» Дани Карвахаль нашел, чем себя занять во время длительного восстановления после травмы - разрыва крестообразных связок колена.

Футболист пропустит практически год, но один из лидеров «бланкос» не отчаивается и сразу же пообещал, что «вернётся ещё более сильным».

В то же время твиттер-аккаунт Out of Context Football опубликовал фото счастливого Дани, играющего в Call of Duty: Black Ops Cold War.

«Ему следует играть в FIFA», - пишет один из футбольных фанов под постом.