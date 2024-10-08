Донецкий «Шахтер» уже достаточно давно старается приглашать на ряд ключевых должностей в клубе иностранных специалистов. Одним из тех, кто на момент начала полномасштабной фазы российско-украинской войны имел контракт с «горняками» и занимал должность руководителя центра детско-юношеского футбола «Шахтера», фактически являясь боссом академии «оранжево-черных», был португалец Эдгар Кардозу.

Его личность не так хорошо известна отечественным болельщикам, а кто-то, вероятно, и вовсе сейчас лишь впервые услышал эти имя и фамилию. Однако в «Шахтере» Кардозу провел три года – с лета 2020-го по лето 2023-го. Хотя в относительно нормальном режиме он сумел поработать только полтора года, а затем вместе с большинством своих подопечных был эвакуирован подальше от военных действий, оказавшись в Хорватии.

Впрочем, летом 2023-го в «Шахтере» приняли решение вернуть юношей и молодежь в Украину, чтобы те имели возможность работать де-факто на глазах у тренерского штаба первой команды. Эдгар Кардозу возвращаться в Киев не пожелал, и на этом его сотрудничество с «оранжево-черными» завершилось.

После ухода из «Шахтера» португалец несколько месяцев был без работы, а затем принял приглашение от футбольного клуба «Китчи» из Гонконга – 12-кратного чемпиона этого специального административного района Китайской Народной Республики. Там Кардозу сперва подписался на должность директора по развитию, затем параллельно с ней являлся одним из членов тренерского штаба первой команды, а с лета 2024-го является полноценным наставником «гонконгской Барсы» (одно из прозвищ «Китчи»).

ФК Китчи. Эдгар Кардозу – главный тренер ФК Китчи

Впрочем, история работы Кардозу, который перед приходом в «Шахтер» был ассистентом в сборной Катара U-23 у Феликса Санчеса Баса, ставшего известным благодаря ЧМ-2022, где он был у руля национальной сборной Катара, в Гонконге навряд ли чересчур интересна рядовому украинскому почитателю футбола. А вот то, как португалец покидал Украину после начала неспровоцированной агрессии россии в феврале 2022-го, уже куда занимательнее. Тем более, что сам Эдгар в интервью изданию South China Morning Post представил эту историю так, словно речь идет о каком-то детективе, где главный герой сперва очень боялся за свою жизнь, но затем нашел в себе силы и все-таки эвакуировался в безопасное место.

Буквально за несколько дней до начала вторжения российских оккупантов, португальское посольство лично уведомило Кардозу о целесообразности срочного отъезда из Украины. Но в «Шахтере» специалиста уверили, что все будет нормально, хотя Эдгар все-таки отправил домой свою супругу с маленьким сыном, которые покинули Киев за четыре дня до начала кошмара.

Сам Кардозу на момент получения предупреждения от посольства находился в Турции на сборах с первой командой и «Шахтером» U-19. Вместе с делегацией «горняков» за два дня до начала полномасштабной войны португалец и вернулся в Киев.

Далее – слово самому Эдгару Кардозу…

«Мы все вернулись [из Турции в Киев] 22 февраля [2022 года]. На следующий день я дал интервью португальскому телевидению. Я сказал им, что ничего не происходит, все работают и гуляют по улицам [Киева]. Я как раз только вернулся домой после восьми часов, проведенных на работе в академии. Я пошел спать, а потом в два часа ночи мне позвонил друг. Он сказал: «Эдгар, бронируй билет на самолет, срочно покидай Украину».

«Он посмотрел на авиарадар для наблюдения за самолетами с картами отслеживания в реальном времени и увидел множество улетающих [из Украины] частных самолетов. Я сразу же заплатил 400 евро и взял билет на рейс в 10 утра. Я не мог уснуть, а в 5 утра услышал первые взрывы. Тогда я оказался чертовски напуган. Я боялся даже встать с кровати. Я представлял, что если подойду к окну и отдерну шторы, в мою квартиру влетит ракета».

В этот момент, как рассказал гонконгским журналистам Кардозу, ему поступило сообщение от спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны. Хорват велел Эдгару как можно скорее прибыть в гостиницу, где привычно собиралась первая команда. Это здание имело необходимый бункер и могло защитить от ракетных атак. Когда Кардозу оказался в относительной безопасности, то ему удалось выйти на связь с португальским посольством, где тогдашнему руководителю академии «горняков» сообщили, что подготовлен конвой для централизованного вывоза граждан Португалии из Киева.

«К тому времени я уже был напуган так сильно, что боялся даже выходить на улицу. Я думал, что, когда дойду до двери, то увижу российские танки и парней, наставляющих на меня оружие. Я позвонил жене, она сказала мне идти, куда велели в посольстве, но я ответил: «Я боюсь, потому просто останусь здесь».

«Я сказал посольству, что останусь, но через 15 минут они позвонили снова и сказали, что изменили маршрут, чтобы остановиться прямо перед отелем «Шахтера». Это вселило в меня надежду. Я снова позвонил жене, она ответила: «Я же сказала тебе, иди».

«Я ощутил прилив смелости, я взял свою сумку… потом я как ребенок побежал к машине. Я открыл дверь и запрыгнул в нее. В тот момент я представлял, как в меня стреляют».

Известно, что процессом эвакуации португальских граждан из Киева занималось три человека, которые потратили несколько недель на изучение и разработку максимально безопасных маршрутов следования колонны к границе Украины.

«Когда мы ехали через Киев, я сидел на заднем сиденье, вот так [опускается низко-низко]. Я схватился за ручку двери и подумал: «Если увижу, что кто-то направляет [оружие] на машину, то открою дверь и просто убегу».

«Помню, что истребители пролетали низко над нашими головами. Я был на MotoGP и Формуле-1, но шум не сравнится. Да, я облажался и вновь запаниковал. Парень за рулем сказал мне: «Не волнуйся, это украинцы».

В конечном итоге через Молдову конвой с португалоговорящими представителями «Шахтера» прибыл в Румынию, где все они наконец-то вновь почувствовали себя в безопасности. Там Эдгар Кардозу провел три ночи, прежде чем специально организованный посольством Португалии авиарейс доставил его домой.

«Это повлияло на меня психологически, мне снились кошмары в течение нескольких недель. Моему сыну пришлось оставить друзей и школу, которая ему нравилась. Я потерял хороший клуб и работу».

Кардозу рассказал гонконгским журналистам, что довоенный Киев ему очень нравился. Он прибыл в столицу Украины в 2020 году и поселился вместе с семьей в частном жилищном комплексе, где компактно проживали футболисты-иностранцы первой команды донецкого клуба. Неподалеку находилась международная школа, больница, были все необходимые супермаркеты и места отдыха.

«Думаю, я бы все еще был в Украине, если бы не война», – подводит итог своему рассказу Кардозу.

ФК Китчи. Эдгар Кардозу (справа)

Сейчас 41-летний португалец перевез семью в Гонконг, где продолжает работать в мире профессионального футбола. Здесь, по признанию Кардозу, его близкие «очень счастливы», впрочем, как и когда-то в Киеве, но история Эдгара в Украине, как и многих других, оказалась недосказанной навсегда. И все из-за больных фантазий и имперских замашек отдельно взятого народа, которому показалось мало территории в 17 с лишним миллионов квадратных километров, и который решил пойти на поводу у приказов военных преступников и отправился навязывать свою волю тем, кого ранее имел наглость называть «братьями»…