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  4. ВИДЕО. Как Костюк 2.5 часа мучалась на корте против Аванесян в Ухане
WTA
08 октября 2024, 22:08 |
289
0

ВИДЕО. Как Костюк 2.5 часа мучалась на корте против Аванесян в Ухане

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане

08 октября 2024, 22:08 |
289
0
ВИДЕО. Как Костюк 2.5 часа мучалась на корте против Аванесян в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла бывшую россиянку Элину Аванесян (WTA 47), которая сейчас выступает под флагом Армении.

Встреча завершилась победой Марты за 2.5 часа со счетом 4:6, 7:6, 7:6 (7:2).

Во 2-м раунде тысячника Костюк сыграет против Аманды Анисимовой (США, WTA 39).

Видеообзор матча Марта Костюк – Элина Аванесян

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Марта Костюк Элина Аванесян видео WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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