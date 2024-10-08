WTA08 октября 2024, 22:08 |
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ВИДЕО. Как Костюк 2.5 часа мучалась на корте против Аванесян в Ухане
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане
08 октября 2024, 22:08 |
289
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8 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла бывшую россиянку Элину Аванесян (WTA 47), которая сейчас выступает под флагом Армении.
Встреча завершилась победой Марты за 2.5 часа со счетом 4:6, 7:6, 7:6 (7:2).
Во 2-м раунде тысячника Костюк сыграет против Аманды Анисимовой (США, WTA 39).
Видеообзор матча Марта Костюк – Элина Аванесян
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