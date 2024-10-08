С кем сыграет Монфис? Известны все участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Гаэль в 4-м раунде встретится с Карлосом Алькарасом, Синнер и Джокович – в игре
8 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) были определены все пары 1/8 финала.
Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер после побед над Таро Даниэлем и Томасом Мартином Этчеверри сыграет против Бена Шелтона.
Второй сеяный Мастерса Александр Зверев выйдет на корт против Давида Гоффена.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис уже успел одолеть Дамира Джумхура, Себастьяна Баеса и Уго Умбера. Далее известному французу предстоит сразится с Карлосом Алькарасом.
Новак Джокович в Китае выиграл у Алекса Микельсена и Флавио Коболли. В 4-м раунде легендарный серб сразится с Романом Сафиуллиным.
АТР 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Беш Шелтон [14]
Стефанос Циципас [10] – Даниил Медведев
Карлос Алькарас [3] – Гаэль Монфис
Томми Пол [11] – Томаш Махач [30]
Нижняя часть сетки
Якуб Меншик – Григор Димитров [9]
Роман Сафиуллин – Новак Джокович [4]
Тейлор Фриц [7] – Хольгер Руне [12]
Давид Гоффен – Александр Зверев [2]
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