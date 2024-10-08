Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С кем сыграет Монфис? Известны все участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
ATP
08 октября 2024, 21:39 |
451
0

С кем сыграет Монфис? Известны все участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае

Гаэль в 4-м раунде встретится с Карлосом Алькарасом, Синнер и Джокович – в игре

08 октября 2024, 21:39 |
451
0
С кем сыграет Монфис? Известны все участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Tennis.com. Гаэль Монфис и Карлос Алькарас

8 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) были определены все пары 1/8 финала.

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер после побед над Таро Даниэлем и Томасом Мартином Этчеверри сыграет против Бена Шелтона.

Второй сеяный Мастерса Александр Зверев выйдет на корт против Давида Гоффена.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис уже успел одолеть Дамира Джумхура, Себастьяна Баеса и Уго Умбера. Далее известному французу предстоит сразится с Карлосом Алькарасом.

Новак Джокович в Китае выиграл у Алекса Микельсена и Флавио Коболли. В 4-м раунде легендарный серб сразится с Романом Сафиуллиным.

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Беш Шелтон [14]
Стефанос Циципас [10] – Даниил Медведев

Карлос Алькарас [3] – Гаэль Монфис
Томми Пол [11] – Томаш Махач [30]

Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Григор Димитров [9]
Роман Сафиуллин – Новак Джокович [4]

Тейлор Фриц [7] – Хольгер Руне [12]
Давид Гоффен – Александр Зверев [2]

По теме:
Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае
Муж Свитолиной в Шанхае прошел серьезного соперника. Дальше будет сложнее
Отметил юбилей. Алькарас достиг знакового рубежа в своей карьере
Янник Синнер Бен Шелтон Стефанос Циципас Даниил Медведев Карлос Алькарас (теннисист) Гаэль Монфис Томми Пол Томаш Махач Якуб Меншик Григор Димитров Роман Сафиуллин Новак Джокович Тейлор Фритц Хольгер Руне Давид Гоффен Александр Зверев ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Футбол | 08 октября 2024, 14:09 31
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы

Испанские СМИ почему-то уверены, что Андрей мог предотвратить повреждение Дани

Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане
Теннис | 08 октября 2024, 19:45 4
Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане
Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане

Украинка одержала победу в трех сетах

Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Футбол | 08.10.2024, 13:22
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 08.10.2024, 08:04
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»
Футбол | 08.10.2024, 21:02
ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»
ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 4
Бокс
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 9
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 82
Футзал
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем