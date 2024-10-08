С кем сыграет Монфис? Известны все участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае

8 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) были определены все пары 1/8 финала.

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер после побед над Таро Даниэлем и Томасом Мартином Этчеверри сыграет против Бена Шелтона.

Второй сеяный Мастерса Александр Зверев выйдет на корт против Давида Гоффена.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис уже успел одолеть Дамира Джумхура, Себастьяна Баеса и Уго Умбера. Далее известному французу предстоит сразится с Карлосом Алькарасом.

Новак Джокович в Китае выиграл у Алекса Микельсена и Флавио Коболли. В 4-м раунде легендарный серб сразится с Романом Сафиуллиным.

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Беш Шелтон [14]

Стефанос Циципас [10] – Даниил Медведев

Карлос Алькарас [3] – Гаэль Монфис

Томми Пол [11] – Томаш Махач [30]

Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Григор Димитров [9]

Роман Сафиуллин – Новак Джокович [4]

Тейлор Фриц [7] – Хольгер Руне [12]

Давид Гоффен – Александр Зверев [2]