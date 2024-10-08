ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.



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Грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, который сейчас играет на правах аренды за «Копенгаген», высказался об этом поединке.

«Сборная Украины действительно хорошая команда, но мы лидеры группы и приложим максимум усилий, чтобы сохранить эту позицию. Нас очень мотивируют наши болельщики, то, как они нас поддерживают – вдохновляет, спасибо им за это», – сказал Гочолеишвили.

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.