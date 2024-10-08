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  4. ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»
Лига наций
08 октября 2024, 21:02 |
1125
7

ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»

Футболист сборной Грузии высказался о следующем матче с Украиной

08 октября 2024, 21:02 |
1125
7
ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, который сейчас играет на правах аренды за «Копенгаген», высказался об этом поединке.

«Сборная Украины действительно хорошая команда, но мы лидеры группы и приложим максимум усилий, чтобы сохранить эту позицию. Нас очень мотивируют наши болельщики, то, как они нас поддерживают – вдохновляет, спасибо им за это», – сказал Гочолеишвили.

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

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Копенгаген Гиорги Гочолеишвили Шахтер Донецк сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 7
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Alexandr Ladizhenskiy
Сюр якийсь, грузини вже впевнені що вони лідери в групі, а ще роки 3 назад такого і близько не було б  
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+2
CheMP
ну посмотрим
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+2
Test
Хто ти воїн?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
GloryUkraine
Наші виграють у грузинів.
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+1
Boodya
Грузини на Євро показали, що вони дуже складний суперник.
Мудрий і гнучкий тренер склепав з цих хлопців хорошу банду, в слабкому чемпіонаті з країною, яка ніколи не славилась гучною збірною(і десь же знайшов мотивованих гравців) тому нам буде важко в цьому матчі.
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0
nivavn
Не переймайтеся, він на теперішній час все вірно мовить. Так як грають зараз наші звьозди. то грузини отримають від нас не 3 очки, а всі ШІСТЬ...
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0
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