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Чемпионат Европы
08 октября 2024, 21:27 | Обновлено 08 октября 2024, 21:48
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Стало известно расписание турнира сборной Украины U-19 в Марбелье

Сборная Украины U-19 в полуфинале сыграет с Нідерландами U-18

08 октября 2024, 21:27 | Обновлено 08 октября 2024, 21:48
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Стало известно расписание турнира сборной Украины U-19 в Марбелье
УАФ. Дмитро Михайленко

У юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2006 года рождения), которая в ноябре будет выступать в квалификационном раунде Евро-2025 (U-19), 6 октября начался тренировочный сбор в Испании. Там сине-желтые сыграют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, будут в заявке игроков возрастной категории U-18.

11 октября пройдут полуфиналы Украина – Нидерланды и Англия – Швеция. На 14 октября запланирован матч за третье место и финал.

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Вячеслав Суркис (Динамо Киев), Назар Макаренко (Александрия).

Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (все – Динамо Киев), Владислав Шершень (Колос Ковалевка), Артем Копыл (Карпаты Львов), Александр Гавриленко (Шленск, Польша).

Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко (оба – Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Эрик Калинец (Рух Львов), Ярослав Караман (Полесье Житомир), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), Максим Лень (Фортуна, Германия), Богдан Будко (АЗ Алкмаар, Нидерланды), Артем Гусол (Колос Ковалевка).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо), Александр Ломага (Шахтер Донецк).

Турнир юношеских сборных U-18 и U-19 в Марбелье

Полуфиналы, 11.10.2024

  • 15:30. Англия U-18 – Швеция U-18
  • 20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-18

Решающие матчи, 14.10.2024

  • 12:30 / 14:30. Матч за 3-е место
  • 12:30 / 14:30. Финал
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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