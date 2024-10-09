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Молодежные турниры
09 октября 2024, 01:52 | Обновлено 09 октября 2024, 02:20
24
0

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 готовится к турниру в испанской Марбелье

11 октября пройдут полуфиналы Украина – Нидерланды и Англия – Швеция

09 октября 2024, 01:52 | Обновлено 09 октября 2024, 02:20
24
0
ВИДЕО. Сборная Украины U-19 готовится к турниру в испанской Марбелье
УАФ

У юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2006 г.р.), которая в ноябре будет выступать в квалификационном раунде Евро-2025 U-19, 6 октября начался тренировочный сбор в Испании. Там сине-желтые сыграют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включат в заявку только игроков возрастной категории U-18.

11 октября пройдут полуфиналы Украина – Нидерланды и Англия – Швеция. На 14 октября запланирован матч за третье место и финал.

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 готовится к турниру в испанской Марбелье

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 тренировка видео чемпионат Европы по футболу U-19 Украина - Нидерланды турнир развития УЕФА
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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