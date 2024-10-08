Сыграет с грузинами? Ветеран сборной Украины тренировался отдельно от всех
Тарас Степаненко не успел полностью восстановиться от травмы
11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.
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Подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку в октябре. Большинство игроков уже прибыли в лагерь команды.
Отдельно от общей группы работал Тарас Степаненко. У хавбека сборной Украины повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.
Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
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