Сыграет с грузинами? Ветеран сборной Украины тренировался отдельно от всех

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.



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Подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку в октябре. Большинство игроков уже прибыли в лагерь команды.

Отдельно от общей группы работал Тарас Степаненко. У хавбека сборной Украины повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.