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  4. Сыграет с грузинами? Ветеран сборной Украины тренировался отдельно от всех
Лига наций
08 октября 2024, 21:48 |
1009
0

Сыграет с грузинами? Ветеран сборной Украины тренировался отдельно от всех

Тарас Степаненко не успел полностью восстановиться от травмы

08 октября 2024, 21:48 |
1009
0
Сыграет с грузинами? Ветеран сборной Украины тренировался отдельно от всех
УАФ. Тарас Степаненко

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку в октябре. Большинство игроков уже прибыли в лагерь команды.

Отдельно от общей группы работал Тарас Степаненко. У хавбека сборной Украины повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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