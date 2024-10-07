Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Признание получил Криштиану Роналду
Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду – пятикратный обладатель Золотого мяча.
На втором месте разместился легендарный нидерландский футболист Йохан Кройф, а бронза рейтинга у центрбека Франца Бекенбауэра
Пятую позицию занял двукратный победитель Евро и автор победного гола мундиаля 2010 Андрес Иньеста, а опередил его француз Зинедин Зидан.
В десятку рейтинга также вошли Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Паоло Мальдини, Хави и Мишель Платини.
Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.
Топ-10 лучших европейских игроков за всю историю футбола от FourFourTwo
- Криштиану Роналду
- Йохан Кройф
- Франц Бекенбауэр
- Андрес Иньеста
- Зинедин Зидан
- Бобби Чарльтон
- Герд Мюллер
- Паоло Мальдини
- Хави
- Мишель Платини
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