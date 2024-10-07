Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду – пятикратный обладатель Золотого мяча.

На втором месте разместился легендарный нидерландский футболист Йохан Кройф, а бронза рейтинга у центрбека Франца Бекенбауэра

Пятую позицию занял двукратный победитель Евро и автор победного гола мундиаля 2010 Андрес Иньеста, а опередил его француз Зинедин Зидан.

В десятку рейтинга также вошли Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Паоло Мальдини, Хави и Мишель Платини.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Топ-10 лучших европейских игроков за всю историю футбола от FourFourTwo