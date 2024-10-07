Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Другие новости
07 октября 2024, 23:44 |
1126
1

Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?

Признание получил Криштиану Роналду

07 октября 2024, 23:44 |
1126
1
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Зинедин Зидан

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду – пятикратный обладатель Золотого мяча.

На втором месте разместился легендарный нидерландский футболист Йохан Кройф, а бронза рейтинга у центрбека Франца Бекенбауэра

Пятую позицию занял двукратный победитель Евро и автор победного гола мундиаля 2010 Андрес Иньеста, а опередил его француз Зинедин Зидан.

В десятку рейтинга также вошли Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Паоло Мальдини, Хави и Мишель Платини.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Топ-10 лучших европейских игроков за всю историю футбола от FourFourTwo

  1. Криштиану Роналду
  2. Йохан Кройф
  3. Франц Бекенбауэр
  4. Андрес Иньеста
  5. Зинедин Зидан
  6. Бобби Чарльтон
  7. Герд Мюллер
  8. Паоло Мальдини
  9. Хави
  10. Мишель Платини
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
Играл с Кройфом. Умер экс-футболист Барселоны и Аякса Нескенс
Йохан Кройф Криштиану Роналду Франц Беккенбауэр Зинедин Зидан Андрес Иньеста Бобби Чарльтон Герд Мюллер Паоло Мальдини Хави Мишель Платини рейтинг FourFourTwo
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Бокс | 07 октября 2024, 01:27 0
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман

Тайсон вспомнил противостояние с Уайлдером

ФОТО. Бывшая экс-футболиста Барселоны взорвала соцсети обнаженным фото
Футбол | 07 октября 2024, 20:45 7
ФОТО. Бывшая экс-футболиста Барселоны взорвала соцсети обнаженным фото
ФОТО. Бывшая экс-футболиста Барселоны взорвала соцсети обнаженным фото

Модель рискует быть заблокированной Instagram после того, как она опубликовала последнее фото

Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
Футбол | 08.10.2024, 00:28
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
Бокс | 07.10.2024, 00:59
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
barsch.
"Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола"... шо курит аФтор? где вратари?
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 1
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 2
Футбол
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
06.10.2024, 10:31
Футбол
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
06.10.2024, 19:46
Футзал
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем