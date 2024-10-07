В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А
Комментатор Radio Radio Луиджи Ферраджоло раскритиковал игру Ромы в матче 7-го тура итальянской Серии А с Монцей (1:1):
«У меня такое впечатление, что эта команда и этот тренер далеко не уйдут. Команда, которая должна создавать много голевых моментов, забивает один гол, а потом с такой легкостью пропускает ответ... В Серии А нельзя делать столько ошибок – много ошибались Пеллегрини и Коне. Они не смогли даже удержать преимущество, созданное Довбиком, против последней команды в турнирной таблице.
Рома не видит ворот, у нее нет лидера. Команде не хватает игроков, способных пойти в решающий дриблинг. Даже в защите всегда совершаются ошибки. Матч, который можно было легко выиграть, завершился вничью. В первом тайме команда действовала неплохо, но во втором тайме они вернулись к привычным ошибкам и, прежде всего, некоторые игроки исчезли», – сказал Ферраджоло.
6 октября Рома расписала мировую с Монцей в 7-м туре чемпионата Италии со счетом 1:1. Украинский форвард волков Артем Довбик забил единственный мяч команды на 61-й минуте.
Видеообзор матча Монца – Рома (1:1)
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