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  4. В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Италия
07 октября 2024, 07:40 |
2833
0

В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком

Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А

07 октября 2024, 07:40 |
2833
0
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Комментатор Radio Radio Луиджи Ферраджоло раскритиковал игру Ромы в матче 7-го тура итальянской Серии А с Монцей (1:1):

«У меня такое впечатление, что эта команда и этот тренер далеко не уйдут. Команда, которая должна создавать много голевых моментов, забивает один гол, а потом с такой легкостью пропускает ответ... В Серии А нельзя делать столько ошибок – много ошибались Пеллегрини и Коне. Они не смогли даже удержать преимущество, созданное Довбиком, против последней команды в турнирной таблице.

Рома не видит ворот, у нее нет лидера. Команде не хватает игроков, способных пойти в решающий дриблинг. Даже в защите всегда совершаются ошибки. Матч, который можно было легко выиграть, завершился вничью. В первом тайме команда действовала неплохо, но во втором тайме они вернулись к привычным ошибкам и, прежде всего, некоторые игроки исчезли», – сказал Ферраджоло.

6 октября Рома расписала мировую с Монцей в 7-м туре чемпионата Италии со счетом 1:1. Украинский форвард волков Артем Довбик забил единственный мяч команды на 61-й минуте.

Видеообзор матча Монца – Рома (1:1)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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